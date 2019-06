Aleksandra in Maruša gresta v Niš

17.6.2019 | 21:00

Aleksandra Krošelj med pripravljalno tekmo s Švedsko. (Foto: A. Fevžer)

Novo mesto - Deset dni pred začetkom ženskega evropskega prvenstva v Nišu in točno mesec dni po zboru reprezentance je selektor Damir Grgić določil dvanajsterico košarkaric, ki bodo branile slovenske barve. Med izbranimi sta tudi Novomeščanki Aleksandra Krošelj in Maruša Seničar. Poleg njiju izbrano vrsto sestavljajo kapetanka Nika Barič, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Zala Friškovec, Eva Rupnik, Tina Jakovina, Shante Marie Evans, Merisa Dautović, Eva Lisec in Teja Goršič.

Slovenske košarkarice na evropskem prvenstvu v Nišu čaka prva tekma v skupini C 27. junija proti Madžarski, v skupini pa so še Turčija in Italija.

I. V.