Lisca planinskih doživetij

17.6.2019 | 14:20

Zbrane planince so nagovorili Jože Prah, Srečko Ocvirk, Rok Petančič in Jože Rovan. (Foto: Ljubo Motore)

Planinci, eni od več kot 2.000 obiskovalcev tokratnega dneva slovenskih planincev (Foto: M. L.)

Pri Tončkovem domu na Lisci so postavili tudi stojnice, kjer je bilo na voljo veliko tega, kar planinci jemljejo s seboj na svojo popotovanja. (Foto: M. L.)

Lisca - Na Lisci so v soboto pripravili dan slovenskih planincev, ki ga planinska zveza Slovenije praznuje že 37 let. Srečanje z naslovom Dan slovenskih planinskih doživetij so skupaj organizirali Planinska zveza Slovenije, PD Lisca Sevnica in MDO PD Zasavja ob podpori občine Sevnica in KŠTM Sevnica. Planinska, turnokolesarska, plezalna, markacijska, orientacijska, gorskoreševalna, naravovarstvena in kulturna doživetja so po informacijah Planinske zveze Slovenije razveselila 2.500 odraslih, mladih in najmlajših planincev, turnih kolesarjev, plezalcev ter drugih ljubiteljev gora in narave iz vse Slovenije in tujine, ki so tako že tradicionalno odprli poletno planinsko sezono.

Planinsko društvo Lisca Sevnica z dolgo tradicijo delovanja od leta 1905 je eno najstarejših v Sloveniji, na Lisci pa je dan slovenskih planincev gostilo že v letih 1981 in 2002. Planinci in turni kolesarji, ki so za izhodišče izbrali Sevnico, Breg, Loko pri Zidanem Mostu, Krakovo, Cirje, Podgorje, Planino pri Sevnici ali Zidani Most, so se tretjo junijsko soboto na Lisco večinoma povzpeli v družbi vodnikov Planinske zveze Slovenije.

V okolici Tončkovega doma na Lisci so organizatorji za obiskovalce pripravili vrsto dejavnosti. Vrvež na plezalni steni kar ni usahnil, živahno je bilo na otročji orientaciji po Gamsovi poti, Vesela planinska šola je vsem generacijam zabavno predstavila varstvo gorske narave, udeleženci so spoznali delo markacistov, ki prostovoljno skrbijo za mrežo več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti v Sloveniji, in gorskih reševalcev iz društva GRS Celje, ki požrtvovalno rešujejo življenja v gorah.

S pestrim kulturnim dogajanjem, predstavitvijo lika Blaža Jurka in folklorno skupino je nastopil Razbor, najlepša hribovska vasica leta 2008, pozornost so pritegnile nagrajene fotografije natečaja Zasavska planinska pot in razstava Narava gorskega sveta - včeraj, danes, jutri. Na stojnicah so se predstavljali planinska zveza, policija, lokalna skupnost in podjetja. Ob tednu vseživljenjskega učenja se je z akcijama Gluhi strežejo v planinskih kočah in Stopiva skupaj, osvojimo vrh predstavil odbor Planinstvo za invalide/OPP PZS.

Na Lisci je za uvod v osrednjo prireditev zazvenela planinska himna Oj, Triglav, moj dom v izvedbi Planinske pevske skupine Encijan, ki je obogatila tudi nadaljevanje kulturnega programa. Vseslovenski praznik na točki Zasavske planinske poti, druge najstarejše obhodnice v Sloveniji, so s slovesnim sprevodom počastili praporščaki 49 planinskih društev. Zbrane je nagovoril predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, ponosen, da se je na slovenskem planinskem prazniku zbralo toliko planincev, ki jih druži ljubezen do narave in gora, veliko pa jim pomeni tudi druženje. Izpostavil je tudi, da vzdrževanje planinskih poti in koč sloni pretežno na plečih prizadevnih društvenih delavcev in skromnem denarju planinskih društev. Pomoč države je nezadostna in neprimerljiva z razmerami v tujini, zato sta zaživela tudi planinski sklad in Planinska srečka.

Dobrodošlico so množici planincev zaželeli še predsednik MDO PD Zasavja Jože Prah, predsednik PD Lisca Sevnica Rok Petančič in sevniški župan Srečko Ocvirk. Nastopila je Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica, zbranim so predstavili lik Blaža Jurka, pionirja posavskega planinstva, za pravo planinsko zabavo je poskrbel ansambel Fantje izpod Lisce, je sporočila tiskovna predstavnica Planinske zveze Slovenije Manca Čujež.

M. L.

