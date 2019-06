Partnerko hudo pretepel in grozil, da bo ubil njo in otroke

Policisti PP Novo mesto so v petek posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtvi je grozil, da bo ubil njo in otroke, jo pretepel in hudo poškodoval. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve, ki se zdravi v bolnišnici, in otrok, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, hude telesne poškodbe in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. O ukrepu prepovedi približevanja so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika.

Voznika kombija z več kot dvema promiloma alkohola povzročila nesreči

Včeraj okoli 13.30 so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči pri Srednji vasi. Ugotovili so, da je 44-letni voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in se prevrnil. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,29 miligramov alkohola. Zoper voznika, ki se v nesreči ni poškodoval, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

O prometni nesreči z udeležbo kombiniranega vozila so bili ponoči obveščeni tudi metliški policisti. 45-letni voznik kombija je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil. Vozniku, ki je v litru izdihanega zraka imel 1,01 miligramov alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Treznil se je na policiji

Policisti PP Krško so danes ponoči med kontrolo prometa v Krškem ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 34-letni kršitelj iz Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Motorist trčil v traktor

V petek okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča v kraju Dol pri Trebnjem. Po prvih ugotovitvah policistov je 17-letni motorist zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v kmetijski traktor, ki je zavijal levo. 33-letni voznik traktorja je spremembo smeri pravilno nakazal s smernikom, kar naj bi motorist spregledal. V nesreči sta se lažje poškodovala motorist in mladoletni potnik na motorju.

Mladoletnik na štirikolesniku odvzel prednost avtomobilu

Trebanjski policisti so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči na parkirišču pred izobraževalno ustanovo v Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je mladoletni voznik štirikolesnika pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost vozniku osebnega avtomobila. V nesreči se ni nihče poškodoval, so pa policisti še ugotovili, da voznik štirikolesnika med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na štirkolesniku pa je prevažal prav tako mladoletnega potnika, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Zoper kršitelja bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijana 60-letnica zaprla pot motoristu

Novomeški policisti so bili v nedeljo nekaj po 12. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila na Otočcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 60-letna voznica osebnega avtomobila, ki se je vključevala v promet s parkirišča in ob polkrožnem obračanju zapeljala preko sredinske črte ter zaprla pot 49-letnemu motoristu. Motorist je po trčenju padel in se huje poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je povzročiteljica nesreče vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Ob denar, nakit, dokumente, pijačo, kosilnico ...

V Veliki vasi pri Krškem je v noči na petek nekdo vlomil v prostore društva ter odnesel prenosni zvočnik in steklenico z alkoholno pijačo. Škode je za okoli 100 evrov.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je na Malem Slatniku med 10. in 13. junijem nekdo skozi vrata vlomil v pomožni objekt in odnesel kosilnico, plinski štedilnik in orodje. Oškodovan je za okoli 800 evrov.

V Trebnjem je v petek zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata balkona vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je denar in lastnike oškodoval za okoli 3000 evrov.

V noči na soboto je v Maverlenu neznanec vlomil v prostore društva ter ukradel alkoholne in brezalkoholne pijače. Škode je za okoli 550 evrov.

V Brezovi Rebri so v soboto popoldne neznanci izkoristili nepazljivost oškodovanca in iz parkiranega odklenjenega avtomobila odnesli dokumente, bančno kartico in gozdarsko opreme. Oškodovan je za 400 evrov.

V noči na nedeljo pa je na Uršnih Selih nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in denar in lastnika oškodoval za 1500 evrov.

Skrivali so se v tovornjaku

Policisti PMP Obrežje so v soboto med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli tri tujce, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Dva državljana Pakistana in državljana Afganistana so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 17 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem izsledili in prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Dvorce, Prilipe, Mihalovec in Jesenice na Dolenjskem. Policijski postopki s šestimi državljani Irana, po dvema državljanoma Mongolije, Iraka, Sirije, Palestine, Egipta in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

