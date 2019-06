FOTO: Iz trebanjskega koša

17.6.2019 | 16:15

V povorki je sodelovalo 35 društev. (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Minuli konec tedna je bilo v središču Trebnjega vse v znamenju tradicionalne, že 31. prireditve »Iz trebanjskega koša«. Dogajanje se je začelo v petek, 14. junija, z odprtjem prizidka Zdravstvega doma Trebnje, nadaljevalo z delavnicami na temo prometne varnosti, programom ob 135-letnici PGD Trebnje, podelitvijo tradicionalnih trebanjskih koškov in zabavo s skupino Victory in Azaleo.

Kot novost letošnjega koša so se v soboto dopoldne mestnem parku predstavila najaktivnejša športna društva. Njihovi predstavniki so obiskovalcem omogočali, da so se preizkusili v različnih športih in aktivnem življenjskem slogu za vse generacijske skupine, trebanjski zdravstveni doma pa je predstavil tudi preventivne zdravstvene programe. Popoldne so se v kulturnem programu predstavili učenci osnovne in glasbene šole iz Trebnjega, v tradicionalni povorki pa letos sodelovalo 35 društev s skupaj 650 udeleženci. Pestra sobota se je nadaljevala s koncertom Prifarskih muzikantov in zabavo z Zidaniškim kvintetom, je bogato dogajanje povzela Silva Kek.

V nedeljo se je trebanjski koš zaključil s tradicionalnim 15. maratonom Dana, ki se ga je udeležilo 550 udeležencev.

M. Ž., Foto: Občina Trebnje

