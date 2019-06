Nesreči v podjetju in na avtocesti

17.6.2019 | 18:30

Ob 9.41 se je v podjetju v Brestanici, delavec poškodoval s kotno brusilko. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 14.52 je na avtocesti Smednik–Dobruška vas, občina Krško, voznica z osebnim vozilom trčila v odbojno ograjo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

B. B.