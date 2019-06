Velika nagrada iranski umetnici

18.6.2019 | 09:10

Skupinska fotografija ob zaključku tabora

Samaneh Atef Derakhshan

Kustosinja Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose

Trebnje - S podelitvijo priznanj se je končal letošnji že 52. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, na katerem je v edinstvenem okolju zbirke naivne umetnosti ustvarjalo sedem likovnih samorastnikov iz Francije, Irana, Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije, ki so galeriji zapustili deset del. Strokovna žirija je veliko nagrado podelila iranski umetnici Samaneh Atef Derakhshan, so sporočili iz galerije.

Iranska umetnica je za osrednje likovno sredstvo izbrala flomastre, po vsebinski plati pa se njena dela dotikajo izključno sodobnih problemov in vprašanj. »Samaneh Atef s prepletom osebne izkušnje in družbene stvarnosti izpostavlja izzive sodobne družbe. Osredotoča se namreč na zapisovanje in razmišljanje o izzivih ženske enakopravnosti in emancipacije, ki tudi v sodobnem svetu ni vedno samoumevna, ne glede na to, v katerem delu sveta smo,« je pojasnila kustosinja Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose.

Nagrajena velika kompozicija na papirju na prvi pogled spominja na preprogo, prekrito z dekorativnimi vzorci, ornamenti, malone skritimi nizi figur in veliko žensko figuro kot osrednjim motivom. Slikarka je v to delo vtisnila svojo osebno zgodbo, ki vsebuje tragiko in upanje, so zapisali v sporočilu za javnost. »Mislim, da je to prvi korak, vesela sem, da lahko nekaj posebnega naredim za ženske v moji državi. Vesela sem. Ta galerija skrbi za umetnost, tabor pa je zelo dober, ker lahko govoriš z drugimi umetniki, dobiš vpogled v druge kulture. In obiskovalci galerije lahko govoriš z njimi, z njimi sem delila svoje umetniško delo. Tukaj so ljudje res prijazni, rada jih imam, odlično je bilo,« navdušenja nad nagrado, galerijo in njenimi obiskovalci ni skrivala umetnica Samaneh Atef Derakhshan.

Žirija je imela tudi letos težko nalogo pri izbiri, poleg tega pa se je odločila, da posebni priznanji prejmeta Francozinji Marion Alexandre za delo Druga zgodovina lune in Sandrine Lepelletier za delo Kralj in ljudje.

Minuli teden so umetnike obiskali udeleženci 20. Malega likovnega tabora, prišli so z osnovnih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V četrtek pa so se umetniki in drugi obiskovalci galerije srečali z Ireno Polanec, avtorico gostujoče razstave Pisma Evi, kjer so lahko spoznali umetničino razgibano življenje.

V soboto popoldne, po zaključku tabora, je osrednje mesto v galeriji zavzela glasba. Otroci in učitelji Glasbene šole Trebnje so pripravili tri koncerte, s katerimi so starše in prijatelje umetnosti odpeljali v poletno muzejsko noč. Nadstropje niže pa so Zdravko Červ, Ciril Povše in Brane Praznik v soboto in nedeljo ustvarjali na Likovnem srečanju petih elementov - voda. Likovno srečanje je del projekta Forma viva Trebnje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, poteka pa v okviru Lokalne akcijske skupine STIK.

R. N., Foto: R. N., Alenka Stražišar Lamovšek in Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

