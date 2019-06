Letošnje Knobleharjevo res v znamenju Knobleharja

18.6.2019 | 08:00

Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve proti desni): Jožica Lindič, Mateja Robek Zaletelj, Jože Kapler in Vinko Gradišar.

Škocjan - Občina Škocjan praznuje svoj praznik ob rojstnem dnevu rojaka, velikega misijonarja dr. Ignacija Knobleharja 6. julija. Letos bo praznovanje, ki bo trajalo kar dva tedna, še posebej slovesno in bogato, saj mineva 200 let od rojstva misijonarja, zato so leto razglasili za Knobleharjevo leto.

Vinko Gradišar

Pestro dogajanje z okrog 40 dogodki, na katerih pričakujejo okrog pet tisoč obiskovalcev, od domačinov do drugih, so na včerajšnji novinarski konferenci predstavili: župan Jože Kapler, Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave, predsednica Turističnega društva Škocjan na Dolenjskem Jožica Lindič ter predsednik Vaškega odbora Dobrava Vinko Gradišar.

Praznovanje se bo začelo v četrtek, ko bodo namenu predali obnovljeno cesto in nov pločnik v Dobravi, zatem pa bodo v tamkajšnjem gasilskem domu tudi odprli razstavo Prebujeni srednjeveški trg Gutenwerd - utrinki iz zgodovine našega časa. O razstavi je več povedal domačin Vinko Gradišar, ki želi, da bi bolje poznali svojo lokalno zgodovino. Leta 2023 bo minilo 550 let od uničenja pomembnega mesta, in za takrat po besedah župana Kaplerja v občini pripravljali tudi kaj več. Idej je veliko.

Tradicionalni dogodki

Jožica Lindič in Mateja Robek Zaletelj

Knobleharjevo 2019 bodo zaznamovali mnogi tradicionalni dogodki. Omenimo le nekaj pomembnejših: v nedeljo, 23. junija, bo za dan državnosti na Stopnem maša za domovino, slavnostni govornik pa bo dr. France Cukjati. Popoldne od 14. ure naprej bodo pri gasilskem domu kmečke igre, na katere so tokrat povabili tudi goste iz vseh Škocjanov iz Slovenije, Avstrije in Italije, pa seveda domača društva in vasi. Kot pravi Lindičeva, bo ena igra še iz Knobleharjevih časov, kar bo še posebej zanimivo.

Za dan državnosti 25. junija, ko bo potekal pohod po Knobleharjevi poti, bo pestro zlasti na Bučki, kjer spet pripravljajo semanji dan s sejmom, rokodelsko tržnico in prikazom sejmarjenja nekoč, pa šarkeljado, likovno razstavo itd. Ne bo šlo brez prireditve Škocjan poje in igra na prireditvenem prostoru pred občinsko stavbo, tudi letos bodo v Škocjan prišli odltimerji, staromodni mopedi, ne bo šlo brez škocjanske civčkarije, srečanja starejših občanov itd.

Knobleharjeva akademija,simpozij...

Jože Kapler

Na predvečer Knobleharjevega rojstva 5. julija bo po sv. maši, posvečeni 200. obletnici misijonarjevega rojstva v farni cerkvi - darovala jo bosta novomeški škof msgr. Andrej Glavan in domačin, beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar v spremstvu še drugih škofov in cerkvenih dostojanstvenikov - na Knobleharjevem trgu potekala Knobleharjeva akademija. Častno pokroviteljstvo nad dogodkom, katerega slavnostni govornik bo dr. Blaž Jezeršek, je prevzel predsednik države Borut Pahor. Bogat bo kulturni program, podeželske ženske bodo postregle z jedmi iz Knobleharjevega časa.

Dan prej, to je 4. julija, bo v sodelovanju s Škofijo Novo mesto v Baragovem zavodu v Novem mestu potekal simpozij o Ignaciju Knobleharju - spregovorili bodo izbrani strokovnjaki: dr. Bogdan Kolar, dr. Stane Granda, s. dr. Ivanka Tadina in dr. Marko Frelih.

Občinski praznik bodo zaključili na dan Knobleharjevega rojstva 6. julija ob 18. uri s slavnostno sejo občinskega sveta v Metelkovem domu, na kateri bodo podelili priznanja najzaslužnejšim občanom, ob 21. uri pa bo - kot je že navada - na ogled operna predstava na prostem, in sicer letos Pucinijeva Tosca, posvečena 90. obletnici Jurija Součka - ta bo predstavo tudi režiral.

Več o dogajanju boste našli sproti v našem spletnem napovedniku prireditev.

