Dim v kotlovnici bencinskega servisa

18.6.2019 | 07:00

GRC Novo mesto v neposredni bližini bencinskega servisa na Seidlovi cesti

Sinoči ob 21.38 je na Seidlovi cesti v Novem mestu zaradi napake na agregatu prišlo do zadimljenosti prostora kotlovnice bencinskega servisa. Gasilca GRC Novo mesto sta pregledala prostor in ga prezračila. Do požara ni prišlo.

Gorel zabojnik za odpadke

Ob 19.01 je pri OŠ Loka, na Kidričevi ulici v Črnomlju, gorel večji kovinski zabojnik za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Okvara na daljnovodu

Ob 18.26 je bila v naseljih Rožno in Dolenji Leskovec prekinjena oskrba z električno energijo, zaradi okvare na daljnovodu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije, za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica grad muzej med 7:30 in 8:00 uro ter med 18:30 in 19:00 uro, na območju TP Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec LD med 7:40 in 8:10 uro ter med 17:00 in 17:30 uro in na območju TP Peč Rožno in Brestanica grad med 8:15 in 17:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP TP Vihre izvod Račič in Lopatič med 8:00 in 12:00 uro ter za področje nadzorništva Brežice na območju TP Blatno 2 izvod Na hribu-Kostrevc med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.