V Gabrju bodo urejali vaško središče

18.6.2019 | 10:15

S podpisa pogodbe (Foto: MO Novo mesto)

Gabrje - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja HPG Brežice Nikola Marković sta včeraj v Kulturnem domu Gabrje podpisala pogodbo za ureditev vaškega središča. V sklopu projekta bodo Gabrčani dobili novo avtobusno postajališče in obračališče na stičišču ulic Šumeči potok in Portoroške ceste, so sporočili iz rotovža.

Zato bodo odstranili gasilsko orodjarno in jo nadomestili z novimi ustreznimi prostori pri kulturnem domu. Uredili bodo tudi ekološki otok, pločnik za pešce, javno razsvetljavo, zaščitili in prestavili komunalne vode na območju urejanja, rekonstruirali odsek ceste, ob avtobusnem postajališču pa bo zrasla tudi nadstrešnica, so navedli s sporočilu za javnost.

Pogodbena vrednost je 162.940 evrov z DDV. Uvedba v delo je predvidena za konec tega tedna, dela pa si bodo prizadevali končati do začetka novega šolskega leta. Pogodbeni rok je sicer štiri mesece.

M. Ž.