Jutri začetek dirke Po Sloveniji

18.6.2019 | 12:05

Takole je lani množica na cilju zaključnega kronometra pred podjetjem Adria Mobil proslavila zmago Primoža Rogliča. Letos se bo dirka znova končala na Glavnem trgu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Jutri se bo v Ljubljani s štartom 171 km dolge etape do Rogaške Slatine začela 26. kolesarska dirka Po Sloveniji, ki letos prvič sodi med dirke druge najvišje kategorije mednarodne kolesarske zveze UCI hors. Na dirki, ki se bo končala v nedeljo z etapo med Trebnjim in Novim mestom, bo tokrat nastopilo kar nekaj svetovnih zvezdnikov, lanskega zmagovalca Primoža Rogliča pa bosta kot domača kandidata za skupno zmago nasledila Tadej Pogačar in Jan Polanc, oba člana moštva Združenih arabskih emiratov (UAE Team Emirates).

Pogačar je letos zmagal na dirki Po Kaliforniji, Polanc pa je na letošnjem Giru nosil rožnato majico. Med tujci velja posebej izpostaviti Nemca Pascala Ackermanna iz moštva BORA - Hansgrohe, uradno najboljšega šprinterja letošnjega Gira, ki se mu bo v boju za zmago v prvi in zadnji etapi priključil nesporni kralj novomeškega Glavnega trga Marko Kump, ki mu bodo na poti do čim boljše uvrstitve skušali pomagati klubski tovariši iz Adrie Mobil Radoslav Rogina, ki je eden od dveh nekdanjih zmagovalcev dirke Po Sloveniji na štartu, David Per, Žiga Grošelj, Žiga Horvat, Gašper Katrašnik in Aljaž Jarc. Celotno štartno listo in veliko več o sami prireditvi najdete na spletni strani dirke Po Sloveniji.

Že tretje leto zapored bosta dirko Po Sloveniji neposredno in posredno prenašala Eurosport in Televizija Slovenija.

I. V.