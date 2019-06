Kdo bo vodil Zavod Novo mesto?

18.6.2019 | 13:05

Jasni Dokl Osolnik mandat v.d. direktorja Zavoda Novo mesto poteče s koncem julija. V kolikor bo s predlogom komisije danes popoldne soglašal občinski svet MO Novo mesto, jo bo za leto dni na tej funkciji nasledila Dolores Kores. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Kot je znano, je po izvolitvi za župana občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar odstopil s funkcije direktorja Zavoda Novo mesto, na predlog župana Gregorja Macedonija pa to nalogo od letošnjega februarja naprej in s soglasjem občinskega sveta kot vršilka dolžnosti opravlja Jasna Dokl Osolnik, sicer direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto. O njenem nasledniku oz. naslednici bo na današnji seji odločal občinski svet.

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boštjan Grobler je za Dolenjski list še marca povedal, da so na razpisu za direktorja prejeli deset vlog in da sledijo individualne predstavitve ter vrsta testiranj kandidatov, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Po naših neuradnih podatkih so nato aprila in maja izbirali med tremi kandidati, komisija pa se je vnovič sestala včeraj popoldne.

»Postopek smo zaključili brez izbora novega direktorja,« je danes za naš časopis povedal Grobler in nadaljeval: »Med vsemi je izstopala ena kandidatka, Dolores Kores. Na koncu smo se odločili, da ji ponudimo enoletni mandat kot vršilki dolžnosti direktorja, z res veliko željo, da se v tem času izkaže.« Po njegovih besedah bo po tem sledil nov razpis za direktorja.

Mag. Dolores Kores je Novomeščanka, zaposlena kot raziskovalka na Centru za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede. Zaključila je študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in MBA na mednarodni šoli za poslovne vede z Bleda (IEDC-Bled School of Management), poklicno pa delovala v različnih domačih in tujih zavodih, kjer je delovala na področjih turizma, socialnega podjetništva ipd.

Dokl Osolnikovi mandat v.d. direktorja Zavoda Novo mesto sicer poteče s koncem julija.

M. Martinović