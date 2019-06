V Kolpi našli moško truplo

Policisti, ki opravljajo naloge varovanja državne meje, so včeraj nekaj po 16. uri v reki Kolpi pri Bregu opazili truplo. Kriminalisti in kriminalistični tehniki so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je bilo truplo v vodi že dlje časa. Na moškem truplu ni bilo znakov nasilja, zdravnik iz Zdravstvenega doma Črnomelj pa je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo ugotovljen vzrok smrti. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin in ugotavljanjem identitete moškega.

Maročan se je skrival nad prednjo osovino podvozja

Na mejni prehod Obrežje, na vstop v Slovenijo, je včeraj pripeljal avtobus slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled avtobusa, kjer so nad prednjo osovino našli skritega moškega, ki se je z nevarnim in tveganim ravnanjem skušal izogniti mejni kontroli ter nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljana Maroka so lahko s podvozja vozila rešili šele potem, ko so avtobus zapeljali nad kanal za pregled vozil. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Traktorist ni hotel pihati

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj pred 13. uro med kontrolo prometa v Šentjerneju ustavljali voznika kmetijskega traktorja. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, zato so zapeljali za njim in ga kontrolirali v Šmalčji vasi. Med postopkom so ugotovili, da 57-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili tudi preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Traktor so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar, živila in pijačo

V Dolnji Stari vasi je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar. Škode je za okoli 1000 evrov.

Na Mirni je v noči na ponedeljek neznanec skozi okno vlomil v zabojnik, ki ga uporablja društvo ter ukradel živila in pijačo.

Prijeli deset tujcev



Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Vukovcih in v Novem mestu izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Irana, tremi državljani Alžirije, dvema državljanova Palestine, državljanom Egipta in državljanom Sirije še niso zaključeni.

