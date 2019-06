Martin Sever se je vrnil na kraj zločina

18.6.2019 | 16:00

Martin Sever (levo) s sodelavci ob prvem kombiju. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - IMV-jev kombi je bilo prvo doma skunstruirano vozilo, ki so ga serijsko proizvajali v nekdanji Jugoslaviji. Njegov avtor ali oče, kot so ga poimenovali avtorji razstave, je bil Martin Sever, strojni inženir, izumitelj in tudi oblikovalec, ki se je v zgodovino jugoslovanske in slovenske avtomobilske industrije zapisal tudi kot avtor prvih prikolic Adria in IMV-jevega terenskega vozila s pogonom na vsa štiri kolesa, ki pa žal ni doživel serijske proizvodnje. Včeraj so v muzeju IMV v Drgančevju odprli razstavo o njem, poimenovano Martin Sever, oče prvega slovenskega kombija.

Razstava je nastala lani septembra v Tehniškem muzeju v Bistri na pobudo Severjevega zeta Srečka Gombača, ki svojega tasta ni poznal, je pa med njegovo zapuščino našel veliko fotografij in dokumentov, ki bi jih bilo škoda ne objaviti oziroma razstaviti. Nad idejo je bila navdušena tudi direktorica Tehniškega muzeja Natalija Polenec in nastala je razstava, ki se je zdaj preselila v Novo mesto, kjer bo ostala del stalne muzejske zbirke IMV v Drgančevju.

Martin Sever je v Novo mesto prišel leta 1958, ko se je zaposlil pri tedanji Motomontaži, predhodnici Industrije motornih vozil. Rojen je bil leta 1928 v Trnovem v Ljubljani, po klasični gimnaziji in diplomi na fakulteti za strojništvo pa je svojo poklicno pot začel na fakulteti kot asistent na oddelku za avtomobilizem, od tam je odšel v mariborski TAM in naprej v ljubljanski Inštitut za elektrozveze, ki je kasneje prerasel v Iskro. Še isto leto je prototip svojega oziroma IMV-jevega kombija predstavil na Zagrebškem velesejmu. Ker so za serijsko proizvodnjo kombija potrebovali tudi devize za nakup sestavnih delov, predvsem motorjev, ki jih niso proizvajali v Jugoslaviji, so se v IMV odločili za začetek proizvodnje avtomobilskih počitniških prikolic, ki jih je prav tako narisal inženir Sever in leta 1965 prototip prikolice Adria 275 sam odpeljal na sejem Stockholm in ji tako odprl vrata na zahodne trge.

Čeprav se je leta 1989 znova zaposlil V Ljubljani, je z Novomeščani ostal v tesnem stiku in sodeloval tudi pri razvoju terenskega vozila IMV 750 4X4, ki je bilo namenjeno jugoslovanski vojski, a serijske proizvodnje ni dočakalo, nekaj prototipov pa je potem še dolga leta med drugim služilo tudi gasilcem, obiskovalci pa nesojenega slovenskega terenca lahko vidijo tudi v muzejski zbirki v Drgančevju, kjer so od včeraj razstavljene številne fotografije, načrti in drugi dokumenti iz zapuščine Martina Severja, ki je umrl leta 1996 v Ljubljani.

I. Vidmar

