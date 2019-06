Pogrešajo mladoletnega Timoteja Donerja

18.6.2019 | 14:30

Pogrešani Timotej Doner

Ribnica - Policisti Policijske postaje Ribnica so bili 11. junija obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Timoteja Donerja iz območja Ribnice. Visok je okoli 185 cm, močnejše postave in ima temno rjave kratke lase. Nazadnje so ga opazili v okolici Logatca.

Zato na PU Ljubljana prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem mladoletniku, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ribnica (01 837 21 10), pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

M. Ž.