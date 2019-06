Čebele in med v spominku Kočevske 2019

V Kočevju so dobili naj spominek Kočevske

Kočevje - Občina Kočevje že od leta 2006 organizira natečaj za naj spominek Kočevske. Razglasitev letošnjih najboljših treh turističnih spominkov je bila včeraj, skupaj z otvoritvijo fotografske razstave Biseri Kočevske.

Oba projekta sta namreč potekala pod temo kulturnega leta občine Kočevje - leto čebel in medu 2019. Na natečaj za Naj spominek Kočevske je tokrat prispelo pet predlogov, strokovno žirijo pa je prepričal izdelek Lesenica – kočevski medeni liker, avtorja Andreja Vlahova.

Andrej Vlahov

Namen natečaja za Naj spominek Kočevske je že od samega začetka spodbuditi ustvarjalce k izdelavi čim bolj kreativnih izdelkov, ki bi pripomogli k prepoznavnosti turistične destinacije Kočevsko. Na letošnji natečaj je prispelo manj predlogov kot v preteklih letih in sicer pet, a kljub temu odločitev za zmagovalca ni bila lahka. Predloge na temo čebel in medu je ocenila pet članska strokovna komisija v sestavi: Mateja Dekleva, Nadja Kovačič, Vesna Malnar Memedovič, Alenka Šubic in Stanislav Knežič.

Naj spominek

Po oceni komisije si je naziv Naj spominek Kočevske za leto 2019 prislužil izdelek Lesenica – kočevski medeni liker avtorja Andreja Vlahova, ki je prejel denarno nagrado v višini 500 evrov ter možnost odkupa nagrajenega izdelka s strani občine za namen protokolarnih daril, v višini do 400 evrov. Drugo mesto in s tem 400 evrov nagrade je komisija podelila avtorju Petru Žagarju, za izdelek »mini čebelji panj z medom«, tretje mesto in 300 evrov nagrade pa je prejel Dejan Šauperl, za izdelek »stenski obešalnik za ključe«. Predloge so oddali še Ažbe Jurkovič (čebelarski rokovnik) ter Nina Palčič in Dora Gorše (GottsCheEBELLA – družabna igra kočevskih čebelic), ki so prejeli zahvale za sodelovanje na javnem natečaju.

Opis Naj spominka Kočevske 2019

Nagovor župana Prebiliča.

Lesenica je izraz za leseno embalažo, ki je namenjena butično proizvedenim domačim alkoholnim pijačam. Narejena je v celoti iz masivnega lesa – telo iz bele bukve in pokrov iz orehovega lesa. Možnosti uporabe vrst lesa so sicer neomejene. Po porabi vsebine lahko lesenica služi za dekoracijo, kot obtežilnik ali podstavek, lahko pa se jo tudi ponovno uporabi. Izdelek, ki ga je avtor prijavil na natečaj, je grafično opremljen z motivom čebele, vsebina lesenice pa je kočevski medeni liker, kar je razvidno iz napisa na embalaži. Pokrov je zapečaten s čebeljim voskom. Sicer je možnih več različnih oblik grafike kakor tudi vsebine. Po oceni komisije je izdelek domiselno in kakovostno izdelan, navdušuje pa predvsem izvedba izključno v lesu. Pohvalno je tudi izvirno poimenovanje.

Fotografska razstava Biseri Kočevske

Vzporedno z razglasitvijo naj spominka je potekala tudi otvoritev fotografske razstave Biseri Kočevskes podnaslovom Čebele in med. Fotografska razstava je že peto leto zapored plod sodelovanja Občine Kočevje in Fotografskega društva Grča Kočevje, katerega fotografi so tudi posneli vse fotografije in postavili razstavo v središču mesta. Letošnja je ta posvečena posebnemu biseru - čebelarstvu na Kočevskem. Na razstavi je tako prikazan izbor fotografij, ki prikazujejo značilnosti čebel, medu in čebelarske dejavnosti.

L. M., foto: Občina Kočevje

