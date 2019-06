Digitalna televizija in hitri internet tudi na območjih, kjer do sedaj ni bilo mogoče!

19.6.2019 | 10:25

V Sloveniji je več kot 100.000 gospodinjstev, na katere so ostali fiksni opera-terji pozabili. Tem uporabnikom je na voljo le zastarela infrastruktura, ki ne omogoča storitev, primernih času, v katerem živimo. V A1 so v preteklih dveh letih na določenih območjih preko svojega mobilnega omrežja že omogočili dostop do hitrega interneta, sedaj pa kot prvi v Evropi predstavljajo novo tehnologijo A1 Lite, ki poleg hitrega interneta omogoča tudi dostop do digitalne televizije v ločljivosti HD in z možnostjo ogleda za nazaj.

A1 Slovenija kot prvi operater v Evropi predstavlja tehnologijo, ki hitri internet in HD-televizijo prinaša tudi v kraje s slabim dostopom do interneta

Pri A1 prvi v Evropi z najsodobnejšo tehnologijo po dostopnih cenah nudijo digitalno televizijo, vključno s HD-programi in časovnim zamikom ter zanesljiv in stabilen internet z visokimi hitrostmi tudi v krajih s slabo pokritostjo ali brez možnosti internetne povezave. Storitev se imenuje A1 KOMBO LI-TE, ki omogoča:

- digitalno televizijo z več kot 180 programi (tudi v ločljivosti HD)

-časovni zamik za ogled zamujenih oddaj – tudi za 7 dni nazaj

-zanesljiv in stabilen internet z visokimi hitrostmi - tudi do 40/5 Mbps

-priklop do dveh televizij hkrati

-tudi v krajih s slabo pokritostjo ali brez možnosti internetne povezave

-brezplačno vrhunsko osnovno opremo, vključno z Wi-Fi modemom

-brezplačno montažo in namestitev v vrednosti 250 evrov, ob vezavi za 24 mesecev.

Kako deluje?

Za povezavo potrebujete zunanjo sprejemnik in notranji modem. Zunanja antena s pomočjo najsodobnejše tehnologije pretvori mobilni LTE signal v fiksni internet. Za delovanje televizije pa potrebujete še digitalni sprejemnik, ki ga priklopite na modem in ga s HDMI kablom povežete s televizijo. Na modem lahko priklopite največ 2 televiziji. Lično anteno, digitalni sprejemnik in modem, vam brezplačno namestijo in zmontirajo njihovi tehniki, ki na lokaciji še enkrat preverijo hitrost povezave in vam nastavijo vse potrebno.

Priklop storitve KOMBO LITE je hitra in enostavna. Montažo si lahko ogledate tukaj .

Kje je na voljo A1 Kombo lite?

A1 KOMBO LITE tehnologija je namenjena predvsem uporabnikom na ruralnem območju Slovenije, kjer imajo slabo pokritost ali pa so brez možnosti internetne povezave.

Pri nas na Dolenjskem imamo kar nekaj takih območij, in sicer v okolici Črnomlja, Semiča in Metlike, tudi okolica Mokronoga, Trebnjega in Šentruperta. Kmalu pa bo možnost KOMBO LITE uporabljati tudi v okolici Ždinje vasi, Trške gore, Šmarjete, Zbure, Kostanjevica na Krki in še mnoge druge lokacije, ki so sedaj brez pokritosti interneta. Točne lokacije si pogledate na spletni strani ali pa na obeh prodajnih mestih A1 Novo mesto center in Qlandia, kjer vam bodo z veseljem svetovali in se pogovorili o vseh različnih možnostih priklopa hitrega interneta.

Uporabnikom sta na voljo 2 paketa, ki sta cenovno zelo ugodna:

A1 Kombo lite S za 36,99 EUR na mesec in

A1 Kombo lite L za 49,99 EUR na mesec z vezavo.

Tablica Samsung Galaxy Tab A za samo 1 EUR!

Prvim 500 uporabnikom, ki se bodo odločili za paket A1 Kombo lite L in ga na enem računu združili z mobilnim paketom A1 Go! S, Go! M ali Go! L, pa bo A1 ponudil še nakup tablice Samsung Galaxy Tab A za samo 1 EUR.

Pri A1 plačujte le tisto, kar dejansko uporabljate!

Na vseh območjih, kjer pa je možnost priklopa na fiksni internet ali xDSL, vam A1 ponuja TROJČKE A1 KOMBO , s katerimi plačujete dejansko le tisto kar uporabljate. Lahko si sami izberete svojo programsko shemo in gledate le programe, ki vas dejansko zanimajo. Lahko si odstranite storitve, kot so stacionarni telefon in televizija in zopet plačujete le tisto, kar dejansko uporabljate.

V Novem mestu ima A1 dve poslovalnici, v centru mesta in v Qlandii. Vabljeni, kjer vam bomo z veseljem predstavili vse možnosti priklopov fiksnih ali mobilnih storitev, televizije in interneta.

Oglasno sporočilo