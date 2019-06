Danes brez elektrike

19.6.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP PODZEMELJ, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP BORŠT, TP PRILOZJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 14:00 prekinjena dobava energije na območju TP TREBELNO izvod Zabukovje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo prekinjena tudi dobava električne energije na območjuTP Komorivec predvidoma med 8:10 in 14:10 uro.

M. K.