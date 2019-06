Kdo so prejemniki nagrade Excellent SME?

19.6.2019 | 11:35

Brdo pri Kranju - V sklopu vrha malega gospodarstva, ki ga je na Brdu pri Kranju organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), so podelili tudi nagrade Excellent SME. Prejelo jih je sedem podjetij oz. podjetnikov, ki imajo najmanj zadnji dve leti certifikat Excellent SME Slovenia in najvišjo bonitetno oceno 10 ter izpolnjujejo dodatne finančne pogoje.

Po navedbah STA je prvi prejemnik nagrade družinsko podjetje s 40-letno tradicijo na področju gradbeništva AGM Starešinič iz Vinice. Kot so obrazložili v GZS, podjetje danes izvaja gradbena dela, cestni tovorni promet, rušitvena dela, vodarska dela, usluge z delovnimi stroji, zimsko službo in dobavo materiala. Njihove prednosti so hitra odzivnost, hitra in pravočasna izvedba del, zanesljivost, strokovnost ter kakovost opravljenih del.

Nagrado je prejela tudi brežiška samostojna podjetnica Janja Škoflanc Cerjak, ki je lastnica majhnega, a hitro rastočega računovodskega servisa, ki že od leta 1995 gradi na kakovosti računovodskih storitev. Vodi knjigovodstvo za majhne samostojne podjetnike, gospodarske družbe, društva in kmete. Njena največja prednost je po navedbah GZS v tem, da deluje pretežno lokalno, blizu svojim strankam, ter je tako hitro odzivna in pristopna.

Iz Brežic prihaja tudi družba Koop trgovina, katere prodajni program obsega lepila in lepilne trakove iz visokega kakovostnega razreda, električno ogrevanje z lastno blagovno znamko ter segment širokega izbora ročnega orodja in opreme za avtoservisno dejavnost. Delovanje Koop trgovine temelji na partnerskem in dolgoročnem sodelovanju.

Omenjeno nagrado so prejeli tudi celjsko podjetje Hermi, družba VAR iz Gornje Radgone, podjetje VID iz Kromberka in novogoriški Vitanest.

Certifikat Excellent SME Slovenia ali certifikat poslovne odličnosti po navedbah GZS potrjuje dobre poslovne navade in uspešno poslovanje imetnikov ter tako povečuje njihovo kredibilnost v očeh strank in poslovnih partnerjev. Izdaja se na povabilo. Potencialni kandidati so mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo po prvem bonitetnem izboru, ki ga opravi družba za izdelavo bonitet, bonitetno oceno šest ali več, njihov promet v zadnjem letu pa mora biti višji od 25.000 evrov, so še zapisali na STA.

M. Ž.