Kakšni so načrti podjetja CERO-DBK?; V Trebnjem rešujejo prostorsko stisko ZD

19.6.2019 | 19:00

Župani in županje desetih dolenjskih in belokranjskih občin so lanskega aprila podpisali dogovor o sodelovanju pri gradnji MBO Dolenjske in Bele krajine. Odločitev o novem podjetju so nato potrjevali po vseh desetih občinskih svetih in podjetje Cero-DBK, d. o. o., ustanovili konec lanskega oktobra. O načinu dela in sodelovanju s podjetjem Cerod, ki upravlja regijsko deponijo, se bodo družbenice odločile po koncu investicije oz. postavitve objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov. Preverili smo, kaj se je v tem času zgodilo in kdaj lahko pričakujemo dokončanje te naložbe, ki naj bi po zagotovilih odgovornih zagotavljala stabilne cene za obdelavo in odlaganje odpadkov.

V trebanjskem zdravstvenem domu so se v zadnjih letih spoprijemali s precejšnjo prostorsko stisko, zato so se lani lotili nadgradnje severnega trakta. Pridobili so več kot 400 kvadratnih metrov novih površin, ki so jih pretekli teden tudi predali v uporabo. Kaj konkretno pomenijo novi prostori in kako bodo organizirali delo, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

