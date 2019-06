Kandijski most v prenovo čez teden dni

Novo mesto - Predvidoma takoj po državnem prazniku in zaključku šolskega dela se bodo gradbeni delavci vrnili v mestno središče, je na današnji novinarski konferenci na rotovžu med drugim napovedal župan MO Novo mesto Gregor Macedoni.

Kot smo poročali, bo stari most čez poletje deležen prenove, predvidoma do konca avgusta pa bo zaradi tega tudi zaprt za avtomobilski promet oz. izvoz iz mesta, medtem ko bo prehod pešcem omogočen. Projekt je vreden slabih 460 tisoč evrov, po prenovi pa bo Kandijski most po županovih besedah kot neke vrste podaljšek prenovljenega Glavnega trga, zaradi novega prometnega režima oz. enosmernega motornega prometa bodo več površine namenili pešcem in kolesarjem. »Vseeno bo tu deljeni prostor vseh udeležencev v prometu in bo treba biti previden. Hitrost bomo na različne načine omejili, spremenila pa se bo tudi razsvetljava, saj bodo luči po prenovi del ograje,« je povedal med predstavitvijo aktualnih in načrtovanih infrastrukturnih projektov.

Mednje sodijo tudi nova stanovanja v mestnem jedru, ki jih želijo urediti na Glavnem trgu 2 in Dilančevi ulici 3. Prva hiša je po donaciji in odkupih skoraj v celoti občinska, v začetku tega meseca so dobili gradbeno dovoljenje, sledi izdelava razpisne dokumentacije, izbor izvajalca in gradnja. A se je zapletlo pri drugem objektu, kjer na sodišču rešujejo premoženjske zadeve: »Ironija je, da je v katastru meja drugače začrtana od dejanskega zidu, in če sosed s posegi ne soglaša, moraš to reševati preko sodišča.«

Te dni zaključujejo tudi nekatera dela na večnamenski poti ob Levičnikovi cesti, kjer urejajo prehode za kolesarje in pešce ter nasprotni bencinske črpalke gradijo oporni zid. Sledilo bo še zaključno asfaltiranje, kot je znano, pa se je država po dogovoru z občino odločila, da se bo prenove križišča v Žabji vasi lotila šele po dokončani tretji razvojni osi. Zaradi tega bodo v vmesnem času novo kolesarsko povezavo speljali zaledno oz. se bo ta za hotelom Pri Belokranjcu priključila na Kandijsko cesto. »A smo se z državo dogovorili, da bodo izvedli neke vrste predfazo prenove križišča v Žabji vasi, naročeno je projektiranje in sledi razpis. Pričakujem, da bomo lahko kolesarje po novi poti v to križišče pripeljali najkasneje v začetku prihodnjega leta,« je še dodal.

Med drugim je predstavil še projekt kanalizacije na Kuzarjevem kalu in v Prečni ter ureditev vaškega središča v Gabrju, o čemer poročamo v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Glede včerajšnje občinske seje pa je Macedoni povedal, da so občinski svetniki v prvem branju soglašali s skupno občinsko upravo treh občin, tj. MO Novo mesto in občin Straža ter Trebnje, in tudi z imenovanjem Dolores Kores za v.d. direktorja Zavoda Novo mesto. O ostalih aktualnih projektih in prireditvah bomo sproti še poročali tako na spletnih straneh kot v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

