Začenja se 56. Jurjevanje v Beli krajini

19.6.2019

Na novinarski konferenci so predstavili letošnje Jurjevanje.

Črnomelj - Danes se pričenja v Črnomlju petdnevno 56. Jurjevanje v Beli krajini, ki velja za najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Dopoldne je že bil dan odprtih vrat PCRO Vranoviči, kjer so lahko obiskovalci v okviru programa Zero Waste spoznali, kako sortirajo in predelujejo odpadke.

Ob 18. uri bo v kulturnem domu v Črnomlju predstavitev knjižice Zelišča v kulinariki, ob 19.30 pa bodo prav tam ob 100-letnici rojstva Franceta Štiglica predvajali slovenski film Praznovanje pomladi. V okviru projekta Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami, bo v Glasbeni šoli Črnomelj ob 19. uri okrogla miza o pomenu glasbe pri otrocih in mladini. Ob isti uri bo na trgu pred cerkvijo sv. Duha skupno odprtje in predstavitev razstav kiparja Boštjana Kavčiča z naslovom Linija in sicer v cerkvi sv. Duha, turističnega krožka črnomaljske OŠ Mirana Jarca z naslovom Turistični spominek Darovi narave in mirnogorskega zmaja v Primožičevi hiši in Vesne Taušanovič z naslovom Pravljice v glini v Pastoralnem centru.

Ob 20. uri pa bo na Petrovem trgu še skupno odprtje razstav KUDa Artoteka V vsak dom sliko v Glasbeni šoli Črnomelj, Foto kluba Črnomelj Arhitektura Bele krajine na Petrovem trgu, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj z naslovom Kulturne drobtinice iz naše skrinjice v izložbi Kavčičeve hiše, medtem ko bo v cerkvi sv. Petra vodeni ogled mozaika patra Marka Rupnika.

Letošnje Jurjevanje bo nekoliko drugačno kot zadnja štiri leta, saj bo večina dogodkov potekala na dveh lokacijah, torej v starem mestnem jedru in v Jurjevanjski dragi. Sicer pa se bo 42 programskih točk zvrstilo na 15 različnih prizoriščih, program pa bo trajal skoraj 100 ur. Kot je na novinarski konferenci (fotografije v galeriji) povedal črnomaljski župan in častni pokrovitelj festivala Andrej Kavšek, je bila odločitev o prireditvi na dveh lokacijah nujna zaradi prenove starega mestnega jedra in pričakovanj Belokranjcev. Zato so narasli tudi stroški prireditve, vendar je bil odziv sponzorjev velik. Predvidevajo, da bodo stroški letošnjega Jurjevanja znašali 83.000 evrov, že pred začetkom prireditve pa so občina, sponzorji in gostinci prispevali 85.000 evrov. Črnomaljski podžupan in predsednik organizacijskega odbora Jurjevanja Dubravko Čengija pa je dodal, da so se spet odločili za Jurjevanjsko drago tudi zato, ker je obiskovalcem manjkalo druženje po uradnem delu prireditve.

Jurjevanje je v zadnjih dveh letih pridobilo naziv prva slovenska prireditev z zmanjšano količino odpadkov. Vsako leto jih na prireditvi zberejo manj in jih boljše ločujejo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija