Ackermanu zmaga, Jarcu modra in bela majica

19.6.2019 | 17:25

Foto: Sportida/Dirka Po Sloveniji

Rogaška Slatina - Zmagovalec prve etapi letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji je Nemec Pascal Ackerman iz moštva Bora Hansgrohe, zmagovalec dveh etap in najboljši šprinter letošnjega Gira, etapo pa je z dolgim pobegom in zbiranjem točk in bonifikacijskih sekund na vmesnih in gorskih ciljih obeležil Mirnopečan v dresu domače Adrie Mobil Aljaž Jarc, ki je na cilju oblekel majico najboljšega gorskega kolesarja ter v skupnem vrstnem redu zaseda izvrstno peto mesto in je obenem tudi najbolje uvrščeni mladi kolesar na dirki.

Drugo mesto v šprinterskem zaključku 171 km dolge prve etape od Ljubljane do Rogaške Slatine je zasedel Italijan Giacomo Nizzolo (Dimension Data), tretje pa njegov rojak Simone Consonni (UAE Emirates). Najvišje uvrščeni slovenski kolesar je bil Luka Mezgec iz moštva Mitchelton-Scott, Grega Bole (Bahrain Merida) na sedmem mestu, najvišje uvrščeni član Adrie Mobil pa Marko Kump na enajstem mestu. Slovenska kandidata za visoke uvrstitve v skupnem vrstnem redu sta prišla na cilj v vodilni skupini, Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil sedemnajsti, njegov klubski tovariš Jan Polanc pa dvajseti.

Jutri čaka kolesarje na dirki Po Sloveniji 146 km dolga etapa od Maribora do Celja.

Izidi, 1. etapa:

1. Pascal Ackermann (Nem/Bora-Hansgrohe) 4:04:58

2. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data)

3. Simone Consonni (Ita/Team Emirates)

4. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

5. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec)

6. Rui Oliveira (Por/UAE Emirates)

7. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

8. Jeremy Leveau (Fra/Delko Marseille)

9. Kristian Sbaragli (Ita/Israel Cycling Academy)

10. Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli)

11. Marko Kump (Slo/Adria Mobil)

...

13. Andi Bajc (Slo/Felbermayr)

17. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

20. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

skupno:

1. Pascal Ackermann (Nem/Bora-Hansgrohe) 4:04:58

2. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) + 0:04

3. Simone Consonni (Ita/Team Emirates) 0:06

4. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 0:07

5. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil)

6. Matteo Busato (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 0:08

7. Matthias Krizek (Avt/Felbrmayer) 0:09

8. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 0:10

9. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec)

10. Rui Oliveira (Por/UAE Emirates)

11. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

...

15. Marko Kump (Slo/Adria Mobil)

17. Andi Bajc (Slo/Felbermayr)

21. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

24. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

I. Vidmar