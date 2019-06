Počilo pri odcepu za Strugo

19.6.2019 | 18:30

Novo mesto - Ob 14. uri sta na cesti Novo mesto—Šentjernej pri odcepu za Strugo trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali mesto nesreče in s tehničnim posegom nudili pomoč ponesrečenim. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dva ponesrečena oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je poskrbel za prometno signalizacijo, ker je bila cesta zaprta za ves promet.

Ob 14.47 so na Seidlovi cesti v Novem mestu v večstanovanjski stavbi gasilci GRC Novo mesto nudili pomoč onemogli osebi, ki je bila v stanovanju. V stanovanjski objekt so vstopili preko balkona in omogočili vstop policistom in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.30 se je v naselju Stopno, občina Škocjan, krajan s kotno brusilko poškodoval po glavi. Gasilci PGD Škocjan so kot prvi posredovalci občana oskrbeli do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.