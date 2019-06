Občine storile prvi operativni korak za revitalizacijo dolenjske železnice

20.6.2019 | 10:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Predstavniki desetih slovenskih občin, ki si prizadevajo za revitalizacijo dolenjske železnice, so dobro leto dni po podpisu prvega dogovora v Novem mestu v torek podpisali še pogodbo o sodelovanju. Občine so s tem storile prvi operativni korak in Razvojni center Novo mesto določile za koordinatorja oz. za vmesni člen med državo, EU in občinami.

Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič je povedal, da bodo prihodnji dve leti storili vse, da omenjeni projekt uvrstijo v državne in evropske dokumente. Dodal je še, da bodo občine za dve leti njihovega delovanja skupaj prispevale nekaj več kot 100.000 evrov.

Novomeški župan Gregor Macedoni je dejal, da so s podpisom omenjene pogodbe zagotovili koordinacijo izvajanja dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji sto let stare čezmejne železniške infrastrukture od Ljubljane do Grosuplja, Trebnjega, Novega mesta, Metlike in Karlovca oz. pozneje še do Zagreba.

Njihov cilj je vzpostavitev konkurenčnosti slovenskega železniškega omrežja in še posebej krajev ob dolenjski in belokranjski železnici, je dodal.

Kot so pojasnili ob lanskem podpisu dogovora o sodelovanju, sto let stara železniška proga nedvomno potrebuje revitalizacijo, ki bo pripomogla k boljši povezanosti, mednarodnemu sodelovanju in razvoju občin ter regij.

Eden prvih pobudnikov projekta, grosupeljski župan Peter Verlič, je povedal, da je bil omenjeni dogovor predpogoj za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki bo pravna oblika regijskega in čezmejnega sodelovanja ter zagotavljanja evropskega naložbenega denarja.

Pri projektu, ki bi ga lahko izpeljali v približno desetih letih, sicer računajo na različne denarne vire. Njegovi cilji so modernizacija omenjene železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov.

V nadaljevanju bi progo elektrificirali in prek omenjenega združenja nabavili deset sodobnih vlakovnih potniških garnitur, s čimer bi vzpostavili normalen potniški promet. Projekta sicer še niso vrednostno ocenili, kot najbližja primerjava pa se ponuja modernizacija kočevske proge, je še dejal Verlič.

Dogovor o revitalizaciji železnice od Ljubljane do Grosuplja, Trebnjega, Novega mesta, Metlike, Karlovca in Zagreba so podpisali predstavniki občin Novo mesto, Črnomelj, Grosuplje, Ivančna Gorica, Metlika, Mirna Peč, Semič, Trebnje, Škofljica in hrvaške Karlovške županije. Koordinator projekta na slovenski strani je Mestna občina Novo mesto, projektu se je pozneje priključila še Mestna občina Ljubljana.

STA