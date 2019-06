Gorela suha trava

20.6.2019 | 07:00

Ilustrativna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.17 uri je ob cesti Drnovo–Gorica, občina Krško, gorela suha trava. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli deset kvadratni metrov pogasili in preprečili, da bi se požar razširil na bližnjo njivo s pšenico.

Bili so brez vode

Ob 21.30 je bila v Dolenjskih Toplicah zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo na širšem območju. Delavci Komunale Novo mesto so ponovno oskrbo zagotovili do jutranjih ur.

Danes pa brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI;

- od 7:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE;

- od 11:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV.ANA, TP JELŠE PRI MIRNI PEČI, TP BIŠKA VAS in TP MIRNA PEČ2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Ernest.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Smednik - nizkonapetostni izvod Novo naselje predvidoma med 8. in 12. uro, na območju TP Kripsar - nizkonapetostno omrežje Ardro in Kovinarska galanterija predvidoma med 8. in 11. uro; na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Križe - nizkonapetostno omrežje smer Veliki Dol predvidoma med 8. in 14.30 uro; na nadzorništvu Sevnica na območju TP Komorivec predvidoma med 8.10 in 14.10 uro, v četrtek, 20.6.2019, predvidoma med 8.10 in 14.10 uro in v petek, 21.6.2019, predvidoma med 8.10 in 14.10 uro.

M. K.