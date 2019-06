Ob platišča s pnevmatikami in klaviature

Na Podbevškovi ulici je med petkom in včerajšnjim dnem nekdo vlomil v skladiščni zabojnik in odnesel komplet platišč s pnevmatikami. Škode je za okoli 600 evrov.

V noči na sredo je na Ragovski ulici v Novem mestu neznanec vlomil v parkiran osebni avtomobil in izmaknil kovček s klaviaturo. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Prijeli 23 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Miklarjev in Krškega včeraj izsledili in prijeli 23 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 14 državljani Bangladeša, sedmimi državljanim Pakistana in dvema državljanoma Afganistana še niso zaključeni.

M. Ž.