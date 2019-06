V starem mestnem jedru odprli sedem razstav

20.6.2019 | 09:00

V črnomaljskem mestnem jedru bo med Jurjevanjem na ogled sedem razstav.

Črnomelj - Čeprav bo uradna slovesna otvoritev 56. Jurjevanja v Beli krajini šele jutri ob 19. uri v črnomaljski Jurjevanjski dragi, pa se je pestro petdnevno dogajanje začelo že včeraj. Že dopoldne so na stežaj odprli vrata v PCRO Vranoviči, kjer so lahko obiskovalci v okviru programa Zero Waste spoznali, kako sortirajo in predelujejo odpadke.

Pod večer pa so v črnomaljskem kulturnem domu predstavili knjižico Zelišča v kulinariki, ki so jo pripravili v študijskem krožku Zavoda za izobraževanje in kulturo. Ob 100-letnici rojstva Franceta Štiglica pa so predvajali slovenski film Praznovanje pomladi.

V okviru projekta Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami, je bila na Petrovem trgu okrogla miza o pomenu glasbe pri otrocih in mladini. Na trgu pred cerkvijo sv. Duha so odprli in predstavili razstave kiparja Boštjana Kavčiča, ki razstavlja v cerkvi sv. Duha, turističnega krožka črnomaljske OŠ Mirana Jarca, ki je na ogled v Primožičevi hiši in Vesne Taušanovič, katere glineni junaki iz pravljic so na ogled v Pastoralnem centru.

Na Petrovem trgu pa je bilo skupno odprtje razstav KUD Artoteka, ki je v Glasbeni šoli Črnomelj, Foto kluba Črnomelj, ki razstavlja na Petrovem trgu, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v izložbi Kavčičeve hiše, v cerkvi sv. Petra pa je bil vodeni ogled mozaika patra Marka Rupnika.

Kot je ob odprtju sedmih razstav poudaril črnomaljski župan in častni pokrovitelj festivala Andrej Kavšek, bo letošnje Jurjevanje na dveh lokacijah. Medtem ko bo kulturni del v starem črnomaljskem mestnem jedru, pa bo zabavni del v Jurjevanjski dragi.

Celoten program najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji si lahko ogledate v priponki.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija