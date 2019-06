Rokometaše Krke bo v novi sezoni vodil Roman Zarabec

20.6.2019 | 12:10

Roman Zarabec je novi trener novomeških rokometašev. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaše Krke bo v prihodnji sezoni vodil 54-letni Trebanjec Roman Zarabec. Kot so sporočili iz novomeškega kluba, se je v minulih dneh srečal z rokometaši, pred tem pa je že vodil člansko izbrano vrsto v Dobovi, Ivančni Gorici, Trebnjem, Ribnici in v Grosupljem, svoj pečat pa je v Novem mestu pustil pred desetimi leti, ko je v sezoni 2008/2009 vodil člansko ekipo.

»Upravi kluba se v prvi vrsti zahvaljujem za zaupanje. Maksimalno se bom potrudil, da bomo tudi v prihajajoči sezoni nadaljevali trend dobrih iger in rezultatov Krke, ki so bili v preteklosti izredni«, pravi novi prvi mož Krke, ki je dokaj prevetrila igralski kader.

»Sicer smo ekipo dokaj pomladili, dodali smo neko kvaliteto oziroma zrelost, to, kar potrebujejo in računam, da če bomo z dobrim delom in pravo kemijo vse skupaj še nadgradili, se lahko nadejamo dobrih rezultatov. Vsekakor ti mladi fantje potrebujejo podporo, fizično moč in še malo znanja. Bo pa potrebno trdo delati. Napak je veliko, te bomo v fazi priprav skušali popravljati. To bo naša metodika dela, ki ga imamo pred sabo«, smelo v prihodnost zre Zarabec, ki bo v uvodnem krogu sezone, ki se začne 7. septembra, člansko vrsto prvič vodil v dvorani Marof proti ekipi Branika iz Maribora.

Rokometaši bodo s pripravami na novo sezono začeli že čez dober mesec dni ter do začetka prvenstva odigrali približno devet prijateljskih tekem, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.