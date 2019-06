Trebnje odslej z Novim mestom in Stražo

20.6.2019 | 14:25

Trebanjski svetniki na včerajšnji seji

direktor občinske uprave Janez Pirc in župan Alojzij Kastelic

Svetnik Nino Zajc je edini glasov proti predlogu odloka o skupni občinski upravi Dolenjska

Trebnje - Trebanjski svetniki so na včerajšnji seji potrdili namero, da občina izstopi iz skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina ter se pridruži MO Novo mesto in občini Straži pri ustanavljanju skupne občinske uprave Dolenjska, ki naj bi z delovanjem začela naslednje leto.

Občina Trebnje je sedaj vključena v dva organa skupne občinske uprave. »Ena je v okviru Mirnske in Temenške doline, kjer izvajamo redarsko in inšpekcijsko službo, druga pa je z Ivančno Gorico in Grosupljem, kjer izvajamo projekte oz. razvojne naloge s področja javnih služb,« je uvodoma povedal direktor občinske uprave Janez Pirc. Dodal je, da se je zakonodaja na tem področju spremenila. Do zdaj je veljalo, da sta lahko v skupni občinski upravi dve občini, na voljo so imele pet skupnih nalog, po novem bodo morale biti vsaj tri, število nalog pa so povečali do skupaj 11. Z novim letom bo tudi delež sofinanciranja nekoliko drugačen. Če ima skupna uprava eno nalogo, dobijo sofinancirano le 30 odstotkov, če ima dve, 35 odstotkov in tako po pet odstotkov več za vsako nalogo vse do 55 odstotkov.

V predlogu odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Dolenjska piše, da nanjo »prenesejo določene naloge in na ta način izkoristijo vse zakonodajne priložnosti za optimizacijo stroškov ter dosežejo na eni strani maksimiranje finančnih prihrankov, na drugi strani pa svojim občanom zagotovijo višjo kakovost opravljenih storitev«. Pirc je svetnikom pojasnil, da bodo v prvi fazi v skupno občinsko upravo občine prenesle naloge inšpekcije in redarstva, kasneje pa v skladu z medsebojnim dogovorom še nekatere druge, da bodo dosegli najvišji možen delež sofinanciranja države. »Trend države je, da se te skupne uprave povečujejo in združujejo,« je še dodal.

Župan Alojzij Kastelic je poudaril, da so se za to odločili predvsem zaradi spremembe zakonodaje, pa tudi zaradi nekaterih drugih razlogov. Med drugim želijo okrepiti sodelovanje z Novim mestom, »kajti to bo občini Trebnje v prihodnje zelo prav prišlo.« Po njegovem mnenju bo to pomenilo tudi prenos dobrih praks med občinami.

V razpravi se je med drugim oglasil tudi Nino Zajc (SD), ki je pripomnil, da bi lahko v obstoječem organu skupne občinske uprave Mirnske in Temeniške doline razširili naloge. Kastelic je dejal, da nekatere druge občine za to nimajo potrebe in tudi posluha, medtem ko sami želijo narediti premik tudi na tem področju. Poudaril je še, da je odlok odprt za vse občine, ki bi se v prihodnje odločile, da se pridružijo skupni občinski upravi Dolenjska.

Včeraj so se svetniki tudi soglašali z izstopom iz organa skupne občinske uprave medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, saj zaradi spremembe zakonodaje njegovo delovanje ne bo več sofinancirano s strani države.

Besedilo in fotografije: R. N.

