Pahor prisluhnil predstavnikom CI Ilirske Bistrice, Bele krajine in Škofij

20.6.2019 | 16:00

Predsednik države Borut Pahor v pogovoru s predstavniki treh civilnih iniciativ. (Foto: Daniel Novakovič / STA)

Ljubljana - Predsednik države Borut Pahor je včeraj na njihovo pobudo sprejel predstavnike civilnih iniciativ(CI) Ilirske Bistrice, Bele krajine in Škofij, ki so mu predstavili svoja stališča in skrbi, povezane z nezakonitim prehajanjem državne meje.

Ivan Ceglar iz CI za varovano mejo Ilirska Bistrica, Maja Kocjan iz CI Bela krajina in Sabina Homjak iz CI Škofije so v enournem pogovoru s predsednikom Pahorjem poudarili, »da niso več varni« in da je »kakovost življenja okrnjena«, so sporočili iz urada predsednika.

Kot so dejali, se v vsakodnevnem življenju čedalje pogosteje srečujejo s problemi, ki jih povzročajo nezakoniti prehodi državne meje. Menijo, da se sicer policisti in vojaki trudijo opravljati svoje naloge, vendar je po njihovem ukrepanje države nezadostno.

Predsednik Pahor je dejal, da jih je sprejel kmalu po njihovem zaprosilu za pogovor zato, ker njihovih problemov in skrbi ne podcenjuje. Meni, da se pristojne institucije trudijo po svojih močeh preprečiti nezakonite prehode meje, vendar sedanji ukrepi ne zadostujejo.

V pogovoru s pristojnimi, ki jih načrtuje v prihodnjem tednu, se bo potrudil ugotoviti, kaj je glede tega mogoče storiti. Prav tako se bo posvetoval o možnostih, da bi med pristojnimi državnimi in lokalnimi institucijami ter predstavniki civilnih iniciativ oziroma javnosti potekal reden dialog, so navedli v sporočilu za javnost, in dodali, da bo o svojih ugotovitvah bo predstavnike civilnih iniciativ tudi obvestil.

M. Ž.