Dirka po Sloveniji: dvojno slovensko slavje

20.6.2019 | 16:30

Luka Mezgec (Michelton-Scott) je zmagovalec druge etape s ciljem v Celju, hkrati si se nadel tudi zeleno majico. (Foto: Sportida/Dirka Po Sloveniji)

Celje - Zmagovalec druge etape letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji je Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki je na 146 kilometrov dolgi preizkušnji med Mariborom in Celjem v ciljnem sprintu ugnal Grego Boleta (Bahrain Merida) in Italijana Andreo Vendrameja (Androni Giocattoli - Sidermec).

Mezgec, ki je poskrbel za 52. slovensko etapno zmago na dirki po Sloveniji, je prevzel tudi skupno vodstvo, Bole za njim na drugem mestu zaostaja štiri sekund, šest sekund pa Vendrame.

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je ob vzponu na Svetino izgubil stik z vodilnimi, je etapo končal na 9. mestu in je skupno na 8. mestu, Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 12.

Luka Mezgec je po zmagi v Celju povedal: »Za današnjo etapo sem imel samo en cilj, začeti v klanec v ospredju in voziti po najboljših močeh. Spredaj je bila peterica, po vzponu pa je sledil vratolomni spust in kilometri po mestu. Po koncu spusta smo imeli v Celju v ospredju Chavesa, zato na ravnini skupini nisem pomagal pri lovljenju. Ko pa sem videl, da ostaja razlika enaka sem šel na vse ali nič, se dvakrat postavil v osredje in skupino premaknil nekoliko bližje, nato pa se je začela razlika topiti. Do zadnjega nisem vedel ali nam bo uspelo ali ne. 400 metrov do cilja sem šel na polno in upal, da bodo šli vodilni po levi strani, sam pa sem šel po hitrejši strani po desni in jih prehitel. Res sem vesel, da sem znova zmagal pred domačo publiko. Dve leti nazaj je bilo podobno, tudi takrat sem dobil majico vodilnega v točkah in majico vodilnega. Z veseljem bom nosil zeleno majico.«

Jutri čaka kolesarje na dirki Po Sloveniji 169,8 kilometra dolga etapa od Žalca do Idrije. Tekmovalci bodo morali premagati štiri vzpone, najtežji bo zadnji na Dole, po njem sledi spust do ciljne črte.

Izidi 2. etapa:

1. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 3:35:55

2. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

3. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli - Sidermec)

4. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

5. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates)

6. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-RusVelo)

7. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy)

8. Ivan Rovnij (Rus/Gazprom-RusVelo)

9. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

10. Jay McCarthy (Avs/Bora-Hansgrohe)

...

12. Jan Polanc (Slo/UAE Emires) vsi isti čas

24. Kristjan Hočevar (Slo/slovenska reprezentanca) 1:38

Skupno:

1. Luka Mezgec (Slo/Mithcelton-Scott) 7:40:43

2. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 0:04

3. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 0:06

4. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 0:07

5. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) 0:10

6. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom Rusvelo)

7. Ivan Rovnij (Rus/Gazprom Rusvelo)

8. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

9. Iuri Filosi (Ita/Delko Marseille)

10. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

M. Ž.