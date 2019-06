Eno vozilo trčilo v brežino, drugo zapeljalo s ceste

20.6.2019 | 19:05

Foto: Arhiv DL

Na cesti Dobliče—Stari trg ob Kolpi pri naselju Tanča Gora je danes okoli 15. ure osebno vozilo trčilo v brežino in obstalo na cestišču. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, odklopili akumulator ter z vpojnim sredstvom posuli cestišče in ga očistili. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so na kraju pregledali eno osebo.

Malo po sedmi uri zjutraj pa je na Dobovski cesti v Brežicah osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili iztekle motorne tekočine s cestišča in preprečili nadaljnje iztekanje le teh. Nudili so pomoč policistom in avto vleki pri odstranitvi poškodovanega vozila. Poškodovanih ni bilo.

M. Ž.