Plastenke učencev za monitor novorojenčkov

21.6.2019 | 10:30

Jelena Jerin je v imenu vseh partnerjev projekta donacijo predala vodji ginekološko-porodnega oddelka Damjani Koželj.

Direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan ob predaji zahvalnih listin predsednici društva Tandem Jeleni Jerin in predstavniku novomeške izpostave Dinosa Emilu Luzarju. Zahvalo bodo prejeli tudi v Rdečem križu.

Novo mesto - Društvo Tandem iz Zagorja je včeraj novomeški porodnišnici predalo donacijo ob zaključku letošnje akcije Jaz in mi za Slovenijo, ki je peto leto potekala pod sloganom Stara plastenka za novo življenje. Kot je povedala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan jo bodo porabili za nakup monitorja za spremljanje vitalnih funkcij novorojenčkov.

»Sicer gre za 1.200 evrov, a ne gre toliko za sam znesek kot pa dober namen te akcije, torej ozaveščanje mladih o skrbi za okolje. Tudi slogan Stara plastenka za novo življenje pove, da se lahko vsaka pravilno odvržena plastenka reciklira v kaj drugega. V sodelovanju s podjetjem Dinos so se te plastenke zbirale in se bodo reciklirale, iz tega naslova pa je bilo zbranih omenjenih 1.200 evrov. Namenili jih bomo za nakup monitorja za spremljanje vitalnih funkcij novorojenčkov. Ta monitor seveda stane nekoliko več, preostanek bomo dodali v bolnišnici. Smo pa veseli vsakega dobrega namena, ki pomeni tudi neko širše ozaveščanje mladih, da lahko hkrati s tem, ko čuvamo našo naravo in ne odmetavamo plastenke tja v en dan, ampak jih skrbno zbiramo, damo v recikliranje, s tem tudi nekaj zaslužimo in damo naprej v humanitarne namene, torej zopet za nekaj dobrega, za novorojenčke,« je današnji dogodek komentirala Kramar Zupanova. Omenjene aparature sicer stanejo od tri do deset in več tisoč evrov, nekaj jih v porodnišnici že imajo, sedaj pa bodo v kratkem kupili še manjšo za okoli tri tisočake in, kot omenjeno, preostanek pokrili iz lastnih virov.

»V začetku šolskega leta se šole prijavijo k tekmovanju in zbirajo te plastenke, zmaga pa šola, ki zbere največ plastenk na posameznega učenca. To pomeni, da lahko zmagajo tudi šole z manj učenci. Letos je zmagala šola 27. junija iz Kamnika, ki ima le 35 učencev, a so bili izjemno pridni in so zbrali skoraj osem kilogramov na učenca. Dobili so darilni bon v višini 1.500 evrov, ki ga bodo lahko namenili za nakup športne opreme oz. karkoli šola potrebuje,« je o nagradi sodelujočim povedala predsednica Društva Tandem Jelena Jerin.

Društvo izhaja iz Zagorja in tako so prvo leto donacijo namenili porodnišnici v Trbovljah za pomoč pri nakupu inkubatorja, v naslednjih letih pa pomagali še porodnišnicam v Kranju, Izoli in Murski Soboti. Letos so obiskali še Novo mesto, v okviru akcije, ki je potekala od oktobra lani do aprila letos in v katero je bilo vključenih sto vrtcev, osnovnih in srednjih šol, pa so na pravilen način zbrali kar osem ton plastenk. Po besedah Jerinove se bo projekt nadaljeval tudi v prihodnjem šolskem letu, poleti pa bo padla odločitev o naslednji porodnišnici.

Partnerji projekta so sicer med drugimi še družba Dinos in Rdeči križ Slovenije.

M. Martinović