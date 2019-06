Pa so tu - sršeni

21.6.2019 | 07:00

Gasilci si pri odstranjevanju sršenjih gnezd poleg zaščitne obleke nadenejo tudi čebelarski klobuk. (Foto: arhiv; GRC Novo mesto)

Sinoči ob 19.29 uri so v Bizeljski vasi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja poslovnega objekta.

Goreli odpadki

Ob 21.28 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorelo na odlagališču odpadkov. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod desno cerkev.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.GOMILA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ŽLAPOVEC izvod PLANINC-ERJAVEC med 9:00 in 13:00 uro, na območju TP MALI PODLOG izvod GRŽEČA VAS DESNO med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Siliko med 8:00 in 14:00 uro, na območjuTP Pišece Orehovec izvod Vrh Sveti križ med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.