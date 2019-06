MasterChef Slovenije 2019 je Anže Kuplenik

Anže Kuplenik, novi in najmlajši MasterChef Slovenije.

Ljubljana, Vrh pri Pahi - Anže Kuplenik z Vrha pri Pahi je MasterChef Slovenije 2019. V finalu se je za kuharski naziv »spopadel« s Sanjo Sirk, za katero je dejal, da je kot njegova druga mama. Morala sta pripraviti tri hodni menu s predjedjo, glavno jedjo po lastni izbiri in sladico, sestavljeno iz kar 116 korakov.

»Znanje in izkušnje, ki sem jih dobil, so neprecenljive. To je bila velika šola v zelo kratkem času. Užival sem v vsaki minuti. Če sem povsem iskren, sem skozi oddajo presenečal samega sebe, verjamem pa da tudi moje domače, ki so mi vseskozi močno stali ob strani, na koncu so 'dihali' z mano,« je zadovoljno po zaključku povedal simpatični, vedno nasmejani 20-letni študent 2. letnika živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Anžeta in njegovo sodelovanje v tej priljubljeni kuharski oddaji, bomo podrobneje predstavili v junijski Živi, redni mesečni prilogi Dolenjskega lista, pripravili pa smo mu tudi kuharski izziv. Kaj je skuhal, pa, kot že zapisano, v Živi.

M. Ž.