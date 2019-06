Prijeli enega od tihotapcev migrantov

21.6.2019 | 08:45

Foto: Arhiv DL

Policist Postaje vodnikov službenih psov Novo mesto je med opravljanjem nalog varovanja državne meje na cesti med Drenovcem in Hrastom včeraj ustavil voznika osebnega avtomobila znamke Opel, italijanskih registrskih oznak. Med postopkom je ugotovil, da 30-letni državljan Pakistana z urejenim bivanjem v Italiji, v vozilu prevaža sedem državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 30-letnemu tihotapcu ljudi so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pa še potekajo.

Sevniški policisti so v Gornjem Brezovem prijeli tri državljane Iraka in državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V Drenovcu so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli deset državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.