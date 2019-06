Naziv častni občan Antonu Strahu

Občinski nagrajenci z županom Alojzijem Kastelicem in podžupanom Jožetom Avguštinčičem.

Anton Strah, novi častni občan

V kulturnem programu so nastopili tudi člani Mešanega pevskega zbora Leo Fortis Trebnje.

Veliki Gaber - Pred gasilskim domom v Velikem Gabru je občina Trebnje včeraj s slavnostno sejo zaznamovala občinski praznik, ki ga praznuje v spomin na ustanovitev mesta in osamosvojitev Slovenije. Ob tej priložnosti sta župan Alojzij Kastelic in podžupan Jože Avguštinčič podelila tudi občinska priznanja, častni občan je za življenjsko delo na področju gasilstva ter prispevka k razvoju in ugledu občine postal Anton Strah.

»Tone ima bogate izkušnje na različnih področjih delovanja občine. Krajevno skupnost Štefan je vodil med letoma 1998 in 2014, pod njegovim vodstvom je doživela velik napredek na vsej področjih. Pomemben del svojega časa je posvetil gasilstvu. Od leta 1990 do maja lani je bil predsednik Gasilske zveze Trebnje, ki združuje 28 prostovoljnih gasilskih društev. Z delovanjem na različnih področjih je pridobil ogromno znanja, izkušenj in poznanstev. Bil je uspešen snovalec in izvrsten pogajalec pri investicijah društev in zveze. Zadnja velika pridobitev je novo vozilo – gasilska avtolestev. Za predano in uspešno gasilsko delo je leta 2008 prejel najvišjo državno gasilsko nagrado – priznanje Matevža Haceta,« so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade.

»Vedno sem se zavzemal za dobrobit občine,« je dejal Strah v zahvalnem govoru, ob tem pa dodal, da mu brez dobrega kolektiva ne bi uspelo vse to. Na koncu se je za vso podporo zahvalil tudi družini, ki mu vedno stoji ob strani.

Plaketo občine Trebnje so prejeli Majda Ivanov za življenjsko delo na področju socialnega varstva, Ekološka kmetija Toni Kukenberger za prispevek k razvoju kmetijstva in prepoznavnosti občine ter Rod sivih jelš Trebnje ob 60-letnici delovanja na področju vzgoje mladih v duhu skrbi za naravo in medsebojnem sodelovanju.

Priznanje občine pa so podelili Društvu upokojencev Veliki Gaber ob 10-letnici delovanja za pestro paleto programov na področju dela s starejšimi, Tatjani Kresal za delo na področju turizma in društveno aktivnost, Luku Ovnu za delo na področju prostovoljstva in Jožetu Zupančiču za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine.

Nagrajencem je čestital tudi župan Trebnjega, ki je dejal, da občine potrebuje takšne ljudi. »Čim več takšnih bomo imeli, tem bolje nam bo vsem v občini,« je poudaril. Dotaknil se je tudi nekaterih zadnjih investicij. V okviru občinskega praznika so že odprli nove prostore trebanjskega zdravstvenega doma, danes bodo slovesno namenu predali tudi nove prostore Komunale Trebnje, v ponedeljek pa še atletsko stezo pri Osnovni šoli Veliki Gaber. »Vesel sem, da je Gaber pred desetletjem dobil tudi čistilno napravo in to obnovljen vodovod. Žalosti pa me, da državno cesto in pločnik ne moremo spraviti čez. Upam, da bomo tudi to storili. Narejen je nov prostorski plan za priključevanje Biča, in sicer pri Kmetijski zadrugi s krožiščem. Pogodbe za zemljišče so že podpisane in v naslednjih letih se bo to tudi zgodilo,« je dejal župan.

Slavnostni govornik na včerajšnji osrednji slovesnosti je bil dr. Janez Gabrijelčič, častni občan občine Trebnje, ki je v svojem govoru orisal napredek občine v zadnjih letih in med drugim dejal, da so vsi nagrajenci ambasadorji odličnosti in mojstrstva.

