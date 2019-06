Končno varno po pločniku in prenovljeni cesti

21.6.2019 | 12:30

Prerez traku včeraj v Dobravi (od leve proti desni): Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste na republiški direkciji za infrastrukturo, župan Jože Kapler in vodja projekta Bojan Papler.

Dobrava pri Škocjanu - Krajani Dobrave, ki živijo ob zelo prometni državni cesti med Šentjernejem in Škocjanom, ki vodi do avtocestnega priključka Dobruška vas, so zadovoljni in srečni.

Po desetletjih opozarjanja na dotrajano in nevarno cesto brez pločnikov, ki je pred leti že zahtevala tudi smrtno žrtev, so končno bili uslišani in včeraj so v okviru občinskega praznika Knobleharjevo 2019 namenu predali to pomembno pridobitev.

Veselje nad novimi pridobitvami so izkazali tudi otroci iz Dobrave s svojim nastopom.

Trak nove pridobitve v Dobravi so prerezali Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste na republiški direkciji za infrastrukturo, škocjanski župan Jože Kapler in vodja projekta Bojan Papler. Prenovljeno cesto je blagoslovil domači župnik Tone Dular, otvoritev pa so popestrili glasbeniki Pihalnega orkestra občine Šentjernej, Cerkveni MePZ Dobrava in otroci iz Dobrave.

Da je regionalna cesta skozi Dobravo res obremenjena s tovornim prometom, so se lahko prepričali tudi predstavniki direkcije. Na sliki Tomaž Willenpart.

Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava

Gre za slab kilometer na novo urejene cestne infrastrukture, kar pomeni razširjeno cesto s pločniki in javno razsvetljavo. Obenem je potekala gradnja vodovoda po projektu Hidravlične izboljšave, obnovljeni so bili vsi hišni vodovodni priključki. Naložba (brez vodovoda) je stala okrog 1,5 milijona evrov - občina Škocjan je prispevala 400 tisočakov, ostalo pa Direkcija RS za infrastrukturo.

Dela, ki sta jih izvajale boštanjske Gradnje in novomeški CGP, so potekala dobro leto dni in to pod prometom, zato je bilo na otvoritveni slovesnosti slišati zahvale krajanom in vsem uporabnikom za potrpežljivost. Še posebej so bili pohvaljeni domačini, lastniki zemljišč ob cesti, "ki so razumeli potrebo po tej naložbi in so sodelovali ter prispevali zemljišča. Pri tem gre zahvala zlasti predsedniku gradbenega odbora v Dobravi Vinku Gradišarju," je med drugim v nagovoru povedal škocjanski župan Jože Kapler.

Več o načrtovanih naložbah, pri katerih občina sodeluje z direkcijo, in se po besedah Tomaža Willenparta obetajo že prav kmalu, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

