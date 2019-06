Občinski svet soglasno podprl naložbo podjetja TPV

21.6.2019 | 16:25

Vladimir Gregor Bahč (desno) s sinom včeraj po seji brežiškega občinskega sveta. (Foto: M. L:)

V Industrijsko poslovno cono Brezina, od koder je fotografija, prihaja podjetje z naložbo, ki jo v občini Brežice soglasno označujejo za zelo pomembno. (Foto: M. L.)

Brežice - Podjetje TPV je za širitev proizvodnje prostor poiskalo v Brežicah. To odločitev podjetja so včeraj pozdravili na seji brežiški občinski svetniki, ki so soglasno podprli spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko poslovno cono Brezina, kjer bo TPV gradil.

TPV že ima tovarno v Brežicah v Šentlenartu. Na tej lokaciji bo, kot je svetnikom pojasnil predsednik nadzornega sveta skupine TPV Vladimir Gregor Bahč, proizvajalo tudi v prihodnje. Na novo pa bo zgradilo tovarno v Industrijsko poslovni coni Brezina pri Brežicah. »Če danes podprete prostorsko spremembo, bi mi v avgustu letos začeli graditi, v začetku leta 2021 pa bi začeli proizvodnjo,« je povedal Bahč.

Župan Ivan Molan in svetniki so se zahvalili Bahču za to, da je za širitev proizvodnje izbral Brežice. Z novo proizvodnjo, gre za izdelavo kovinskih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, namreč prihaja v Brežice najsodobnejša tehnologija. »V okviru investicije načrtujemo na nivoju skupine TPV povečanje števila zaposlenih najmanj za 50 novih sodelavcev, od tega najmanj 20 visoko usposobljenih strokovnjakov,« pojasnjujejo v TPV. Občinski svetniki in župan so se včeraj podjetju posebej zahvalili za napovedano zagotavljanje novih delovnih mest.

»Zelo sem vesel, da smo danes našli skupno rešitev s svetniki občine Brežice, tako da smo združili oba postopka sprejema in da praktično lahko v osmih dneh pridemo do veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta in da lahko takoj zaprosimo za gradbeno dovoljenje. Kajti čas nas preganja. In verjamem, da s takšnim sodelovanjem bomo vse, tudi te prepreke zmogli in uresničili zamisli,« je odločitev občinskega sveta komentiral Vladimir Bahč.

M. L.