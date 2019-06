Nekaj ukrepov za nadgradnjo gospodarskih odnosov

21.6.2019 | 14:45

Ministra po bilateralnem srečanju.

Mokrice, Rajec - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in njegov hrvaški kolega Darko Horvat sta se danes prvič sestala na poslovnem zajtrku na gradu Mokrice, nato pa sodelovala še na okrogli mizi o gospodarskih odnosih med dvema sosedama, ki jo je pripravil Slovensko-hrvaški poslovni klub, pri organizaciji pa je sodelovala tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica iz Krškega.

Ministra sta na srečanju za zaprtimi vrati ocenila gospodarsko sodelovanje, govorila o možnostih vlaganja in skupnega nastopa pred evropskimi institucijami ter o ukrepih za ublažitev poraznega stanja na trgu delovne sile. Kot sta povedala po srečanju, sta se dogovorila kar za nekaj ukrepov, s katerimi bi še okrepili slovensko-hrvaško sodelovanje na gospodarskem področju.

Z okrogle mize, ki jo je vodila Janja Starc iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško.

Na okrogli mizi po srečanju, ki so se je udeležili tudi številni podjetniki z obeh strani meje, veleposlanika obeh držav, župani obmejnih regij, evropski poslanec ter predstavniki gospodarske in obrtne zbornice, sta ministra slovensko-hrvaške gospodarske odnose ocenila za odlične. Slovenija in Hrvaška imata visoko blagovno in storitveno menjavo, Slovenija je imela lani za 1,8 milijarde evrov naložb, Hrvaška pa pri nas polovico manj, Slovenci so pomembni gostje hrvaškega turizma in obratno.

