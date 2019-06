Palčiču 25 let zapora za nasilje in grozovit umor

21.6.2019 | 13:45

Silvo Palčič (Foto: B. B.)

Senat novomeškega okrožnega sodišča je Palčiču dosodil 25 let zapora. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Senat okrožnega sodišča v Novem mestu, ki mu je predsedovala sodnica Mojca Hode, je Silva Palčiča (63) iz Rumanje vasi spoznal krivega nasilja v družini in umora žene Anice Palčič, za kar mu je dosodilo enotno kazen 25 let zapora.

Sodišče je Palčiču leto in pet mesecev zapora prisodilo za nasilje nad ženo, za umor, ki ga je storil na grozovit način in iz maščevanja, pa 24 let zapora. Tožilstvo je sicer zahtevalo najvišjo, 30-letno zaporno kazen, a je sodišče pri tem upoštevalo olajševalno okoliščino, in sicer, da je Palčič moril v stanju bistveno zmanjšane sposobnosti obvladovanja svojih dejanj. V času umora je imel v krvi med 2,6 in 2,9 promila alkohola, užival pa je tudi predpisana pomirjevala.

Kot je v obrazložitvi sodbe povedala Hodetova, je Palčič kriv nasilja nad ženo, ki ga je ta na policiji prijavila v začetku novembra 2017. Palčiču je bil takrat izrečen ukrep prepovedi približevanja, zato se je bil prisiljen izseliti iz družinske hiše v Rumanji vasi. Preselil se v zidanico na Straški gori, kar je doživljal kot veliko krivico in ponižane, za katero je v prvi vrsti krivil ženo.

Na božični večer leta 2017, dva tedna preden bi se mu iztekel ukrep prepovedi približevanja, je Palčič iz zidanice, v kateri je prebival, vzel 19 cm dolg kuhinjski noč, se odpeljal v Rumanjo vas, vlomil v domačo hišo, v kateri so pred tem zamenjali ključavnico, in počakal na ženo, ki se je okoli 19. ure vrnila od maše. Do prvega konflikta je prišlo že v hiši, iz katere je Anici sicer uspelo pobegniti proti svakovi hiši, a jo je Palčič ujel, zbil na tla in zabodel. Svakinja, ki se je takrat pripeljala z avtom, je Palčiča sprva uspela odriniti od Anice, tako da je ta vstala in začela ponovno bežati. A pri tem je padla, Palčič jo je kmalu spet dohitel in ponovno napadel. Pri tem jo je večkrat zabodel v predel prsi, nato pa še v hrbet. Ko je ocenil, da je Anica mrtva, je odšel stran, rekoč, da je dobila, kar si je zaslužila. Takrat je k Anici pristopila soseda, ki je zdravnica, in ugotovila da še diha, kar je tudi glasno izrekla. Palčič je to slišal in se z besedami, da bo končal, kar je začel, vrnil nazaj, obrnil Anico, ki je ležala v mlaki krvi, na trebuh in jo še dvakrat zabodel. Skupaj ji je prizadejal 18 vbodnih ran, od katerih so bile vsaj štiri smrtne.

Obramba se bo na sodbo najverjetneje pritožila, sorodniki pokojne pa so po zaključku sojenja enotno ocenjevali, da bi si Palčič, ki trdi, da se dogodka ne spominja, zaslužil najvišjo možno kazen. Ženo naj bi trpinčil in poniževal že leta, kar je ona sicer dolgo skrivala in molče prenašala, prav tako pa naj bi se tudi povsem dobro zavedal kaj je storil.

B. Blaić