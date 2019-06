V trčenju pet poškodovanih

21.6.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da sta ob 14.31 na cesti Soteska-Črmošnjice, med Starimi Žagami in Črmošnjicami, trčila kombinirano in osebno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto pet poškodovanih oseb. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in policistom ter oprali mastno cestišče. Pri sanaciji posledic nesreče in urejanju obvozov so sodelovali dežurni delavci cestnega podjetja. Zaradi prometne nesreče je bila cesta zaprta do večernih ur.

R. N.