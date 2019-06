Dirka Po Sloveniji: Ulissi do etapne zmage in majice vodilnega

21.6.2019 | 19:00

Diego Ulissi si je danes nadel tudi zeleno majico vodilnega. (Foto: Sportida/Dirka Po Sloveniji)

Idrija - Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape dirke Po Sloveniji. Po skoraj 170 kilometrih je s prednostjo dvanajstih sekund v cilju v Idriji prehitel Rusa Aleksandra Vlasova in s tem postal vodilni v skupni razvrstitvi. Tretji na etapi je bil Italijan Giovanni Visconti, peti pa najboljši Slovenec dneva Tadej Pogačar.

170 kilometrov dolga etapa od Žalca do Idrije je ponudila štiri kategorizirane vzpone, pričakovano pa se je etapa odločala na Medvedjem Brdu in zadnjem vzponu na Dole. Pred začetkom zadnjega vzpona je glavnina dohitela ubežnike, ki so imeli v neki točki že več kot sedem minut prednosti, in začel se je boj za zeleno, so sporočili organizatorji dirke.

V ospredju se je oblikovala močna četverica, v kateri so vozili Rus Aleksander Vlasov (Gazprom-Rusvelo), Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Kolumbijec Esteban Chaves (Michelton-Scott) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Složni vožnji in kratkem pogovoru Ulissija in Pogačarja v zadnjem delu vzpona je sledil napad Italijana, ki mu je lahko sledil le Vlasov. Dvojica je bila prva na gorskem cilju in na spustu, zasledovalci pa ju kljub prizadevanju niso uspeli več ujeti, so navedli v sporočilu za javnost.

Na vzponu sem Pogačarja vprašal, če mi bo branil hrbet, in tako se je tudi zgodilo,« je dejal Ulissi in povzel misli po novi zmagi: »Že na prejšnjih etapah sem pokazal, da sem v dobri formi, danes pa mi je uspelo zmagati. Ko sem v formi hočem zmagovati in srečen sem, da mi je danes uspelo. Na zadnjem spustu so se začeli zasledovalci približevati, zato sem še enkrat napadel in se otresel Vlasova. Grem dan za dnem, v nogah še vedno čutim Giro in ne vem kako se bo odzvalo telo. Zame je bilo najbolj pomembno, da sem dobil etapno zmago.«

Jutrišnja etapa med Novo Gorico in Ajdovščino bo dolga 153,9 kilometra, kolesarje pa čakajo trije zahtevni vzponi.

* Izidi, 3. etapa:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 3:58:01

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) + 0:12

3. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) 0:17

4. Andrea Vendrame (Ita/Androni)

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

6. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

7. Esteban Chaves (Kol/Michelton-Scott)

8. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) vsi isti čas

9. Fausto Masnada (Ita/Androni) 0:19

10. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 2:08

11. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida)

...

17. Žiga Ručigaj (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

33. Kristjan Hočevar (Slo/slovenska reprezentanca) vsi isti čas

- skupno:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 11:38:41

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) + 0:19

3. Andrea Vendrame (Ita/Androni) 0:26

4. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) 0:26

5. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) 0:30

6. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

7. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

8. Esteban Chaves (Kol/Michelton-Scott) vsi isti čas

9. Fausto Masnada (Ita/Androni) 0:36

10. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 2:11

11. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 2:15

R. N.