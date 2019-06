Danes bodo zaprli priključek Graben

22.6.2019 | 07:50

Novo mesto - Gradnjo večnamenske poti ob Levičnikovi cesti bodo jutri dopoldne nadaljevali z ureditvijo prehodov za pešce in kolesarje na priključku Graben, zato bo priključek zaprt za promet. Dela bodo potekala predvidoma dva tedna, obvoz pa bo ustrezno označen in urejen skozi priključek Ragovo, so sporočili iz novomeške občine.

Obvoz za voznike iz smeri Žabje vasi bo potekal preko krožišča na Andrijaničevi cesti (krožišče »tabletka«) z navezavo nazaj na Ločenski most in na izvoz Ragovo. Vozniki, ki bodo prihajali iz smeri vasi Krka pa bodo prav tako preusmerjeni na Ragovo in nato čez krožišče Kandija v smeri Žabje vasi.

Na novomeški občini voznike prosijo, da upoštevanjo prometno signalizacijo, saj bodo manjša gradbena dela z občasnimi polovičnimi zaporami potekala tudi v smeri Ragovega.

M. Ž.