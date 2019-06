Pomoč mladih prostovoljcev starejšim ljudem

22.6.2019 | 10:45

Študentke so opravile pomembno delo.

Metlika - Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je s partnerjema Društvom upokojencev Metlika in Zavodom za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika od letošnjega marca do konca junija izvajala projekt z naslovom Promocija prostovoljstva med mladimi za pomoč starejšim na domu. V projektu je pod mentorstvom koordinatorice Andreje Draginc sodelovalo 10 študentk s štirih fakultet in sicer s Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Pedagoške fakultete Ljubljana, Fakultete za socialno delo Ljubljana in Fakultete za ekonomijo in informatiko Novo mesto.

Študentke so izvedle raziskavo med starejšimi metliškimi občani, ki je razkrila, da jih veliko potrebuje neformalno pomoč na domu, saj jim pokojnine ne zadoščajo za preživetje. Najbolj potrebujejo druženje, saj je problem osamljenosti med starejšimi zelo velik, pa pomoč v gospodinjstvu in pri osebni higieni.

Kot je na predstavitvi ob koncu projekta poudarila Draginčeva, je prihodnost v oskrbi starejših na domu, kar pa pomeni, da bo potrebnih vse več prostovoljcev. Zato so si udeleženci ob koncu projekta zastavili vprašanje, kako nadgraditi mrežo mladih prostovoljcev, da bi zapolnili vrzel, ki bo nastala ob koncu projekta. Ena od možnosti, ki jo je bilo slišati na predstavitvi, je bila, da bi se povezali s projektom Starejši za starejše, druga pa, da bi se povezalo več ustanov in zagotovilo denar vsaj za kritje stroškov prostovoljcev. Vsekakor pa so se prisotni strinjali, da so študentke odlično opravile svoje delo, s katerim bi morali nadaljevati.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija