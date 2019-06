Včeraj zvečer tudi uradno odprtje Jurjevanja

22.6.2019 | 08:30

Na Pastirče mlado je nastopil folklorni podmladek.

Črnomelj - Včeraj zvečer so v tukajšnji Jurjevanjski dragi tudi uradno odprli 56. Jurjevanje v Beli krajini. Že popoldne pa so se počasi v dragi zbirali obiskovalci, ki so zadnja štiri leta lahko spremljali program le v starem črnomaljskem mestnem jedru.

Pripravili so namreč tudi Jurjevanje za najmlajše, ki so ga poimenovali Pastirče mlado, na njem pa so se predstavile otroške folklorne skupine. Nastopile so otroške folklorne skupine OŠ Mirana Jarca, Dragatuš, KUD Sevdah - enota Črnomelj in iz semiškega vrtca ter otroška in mladinska folklorna skupina KUD Otona Župančiča iz Vinice. V Jurjevanjski dragi je bil tudi razstavno-prodajni sejem rokodelskih izdelkov mojstrov domače in umetnostne obrti.

Po uradni otvoritvi pa so se na glavnem odru v Jurjevanjski dragi predstavile belokranjske folklorne skupine Zeleni Jurij Črnomelj, KUD Božo Račič iz Adlešičev in KUD Otona Župančiča iz Vinice. Nastopile bo tudi folklorne skupine KUD Sevdah Ljubljana - enota Črnomelj, De Krekkel iz Nizozemske in Sveti Đorđe iz Beograda.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

