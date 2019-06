Ujet pod drevesom, kljub pomoči podlegel poškodbam

Včeraj ob 16.56 je v kraju Stranje v občini Krško prišlo do delovne nesreče v gozdu. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom rešili občana ujetega pod drevesom. Občan je podlegel poškodbam na kraju. Obveščene so bile pristojne službe.

Avtomobil pristal pod cesto

Včeraj zvečer ob 19.19 je na cesti Bič—Žužemberk pri odcepu za naselje Gombišče v občini Trebnje vozilo zapeljalo s ceste, se prevračalo in obstalo pod cesto na kolesih. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečencev do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčenje v križišču

Sinoči ob 20.37 sta v križišču Novomeške in Prvomajske ceste v Šentjerneju trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev, pomagali policistom, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Rešili dva mačka

Včeraj ob 20.19 sta v naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto gasilca GRC Novo mesto iz odtočne cevi za meteorno vodo rešila dva mačka.

Danes zapora javne poti

Kostak Krško obvešča, da se bo danes izvedla popolna zapora na javni poti JP 694511 Gornje Pijavško – Črešnjice – Veliki Trn (v Črešnjicah nad Pijavškim, v dolžini približno 300m), zaradi preplastitve vozišča.

Kje bo prekinjena dobava elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 11. uro in 14. uri na območju TP Spar Senovo.

