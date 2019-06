Trebanjska Komunala v novih prostorih

22.6.2019 | 09:30

Ob odprtju novih prostorov Komunale Trebnje sta trak prerezale njen direktor Stanko Tomšič in predsednik republike Borut Pahor.

Novi upravni objekt trebanjske Komunale.

Novih prostorov so veseli številni zaposleni.

Trebnje - Točno leto dni po podpisu pogodbe z izvajalcem, to je podjetjem GPI Tehnika, so včeraj v Trebnjem odprli novi poslovno-logistični center tamkajšnjega komunalnega podjetja. Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je dejal, da je to pridobitev ne samo za tamkajšnjo lokalno skupnost, temveč za vso Slovenijo, ki stremi k trajnostnemu razvoju in zeleni prihodnosti z željo po zdravem okolju za naše otroke.

Pahor je obenem pohvalil delo trebanjske Komunale, obenem pa je direktorju tega javnega podjetja Stanku Tomšiču ob tej priložnosti izročil tudi zastavo Slovenije. Nato sta skupaj prerezala trak in tudi uradno namenu predala prostore novega objekta.

»Danes je za delavce Komunale Trebnje poseben dan. Še zjutraj smo v službo prišli na staro delovno mesto, med dnevom pa smo se vsak s svojo delovno opremo preselili na novo lokacijo,« je včeraj povedal Tomšič. V zadnjih letih so intenzivno iskali možnost za preselitev podjetja, saj njihova dejavnost ne sodi v središče Trebnjega, zaradi rasti podjetja v zadnjih letih pa so tudi precej obremenjevali mesto.

Ustrezno lokacijo so našli na robu Trebnjega ob cesti v smeri Mirnske doline. Novi center po besedah direktorja sodi med najbolj sodobne in dovršene tovrstne komplekse za upravljanje komunalnih dejavnosti v Sloveniji. »Je tak kot si ga moji sodelavci, naše lastnice in uporabniki komunalnih storitev v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno zaslužimo in potrebujemo.«

Na 14.000 kvadratnih metrih so uredili poslovno stavbo s kongresno dvorano in pomožne objekte za vozila in stroje ter skladiščenje materiala. Po besedah Tomšiča bodo sedaj delo lahko opravljali še bolj racionalno, novi prostori pa so prijaznejši do zaposlenih in uporabnikov komunalnih storitev. Prepričan je, da bodo zadoščali njihovim potrebam za naslednjih dvajset let.

Investicija je vredna 3,5 milijona evrov. Izgradnja samega centra je stala okoli tri milijone evrov, za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, nadzor in plačilo komunalnega prispevka pa je Komunala Trebnje namenila približno pol milijona evrov. Na vprašanje, ali se bo naložba poznala na položnicah občanov, Tomšič odgovarja, da verjetno ne. »Dela, ki so se izvajala na ključ bomo financirala s pomočjo dolgoročnega kredita, ki ga bomo deloma vračali z naslova amortizacije, deloma pa s prihodkov iz drugih tržnih dejavnosti Komunale.«

Odprtja novega poslovno logističnega centra so se udeležili tudi župani občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, ki so ustanoviteljice tega javnega podjetja. Vsi so poudarili, da gre za izjemen objekt, na katerega so lahko vsi občani Mirnske in Temeniške doline ponosni, obenem pa so čestitali direktorju za vodenje podjetja, ki je zadnja leta med najhitreje rastočimi podjetji v regiji. V njem je zaposlenih 80 ljudi, ob ustanovitvi leta 1962 pa jih je bilo le 23.

Besedilo in fotografije: R. N.

