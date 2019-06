Razstava o srednjeveškem trgu Gutenwerd

22.6.2019 | 16:40

Avtor razstave dr. Matjaž Nabergoj in direktorica Narodnega muzeja Slovenije mag. Barbara Ravnik na otvoritvi razstave v Dobravi, zraven na levi šentjernejski in škocjanski župan, Radko Luzar in Jože Kapler.

Dobrava pri Škocjanu - Ob letošnjem Knobleharjevem so v gasilskem domu v Dobravi pri Škocjanu odprli priložnostno razstavo z naslovom Prebujeni srednjeveški trg Gutenwerd, naselbine, pomembne tudi v evropskem merilu.

Razstava, ki je nastala na pobudo domačina Vinka Gradišarja in Občine Škocjan, ter s sodelovanjem Narodnega muzeja Slovenije, PGD Dobrava in novomeško enoto Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije, bo krajane opozorila na preteklost oz. na tamkajšnji Gutenwerd, ki ga viri prvič omenjajo v 13. stoletju.

Gutenwerd ni bila navadna naselbina na podeželju, ki je nastala pred več stoletji v okljuku reke Krke blizu Dobrave, ampak tg z značilnostmi urbanega življenja. Gospodarski, politični, kulturni in družbeni razvoj ter vrhunec je dosegel v 13. in 14. stoletju, trg pa je dokončno propadel poleti leta 1473, ko so ga Turki dokončno zavzeli, požgali, izropali in uničili. Veliko njegovih prebivalcev so pobili, druge so odpeljali v suženjstvo. Ubežati je uspelo le redkim, trg pa si ni nikoli več opomogel, so zapisali pripravljavci razstave.

Nastop otrok

dr. Tomaž Nabergoj

Zapuščeni Gutenwerd je nato prerasla trava, zavedanje o njem pa je utonilo v zgodovini. Na Otoku pri Dobravi je zdaj viden le manjši arheološki park z ohranjenimi temelji romanske cerkve. Park je pokrit s slamnato streho.

Na otvoritvi je o razstavi več povedal avtor dr. Tomaž Nebergoj iz Narodnega muzeja Slovenije (soavtorica razstave je dr. Natalija Mihelčič Gradišar), ki je poudaril, da je Gutenwerd doslej edina opuščena srednjeveška naselbina na Slovenskem ozemlju, ki so jo odkrili raziskovali arheologi. Zaradi svoje ohranjenosti je naselbina izjemna tudi v evropskem merilu. Upa, da bo razstava prebudila zanimanje za Otok pri Dobravi in da se bodo raziskave znova začele.

Direktorica muzeja mag. Barbara Ravnik je domačinom položila na srce, da se morajo zavedati, kako so njihovi kraji obogateni z izjemno kulturno dediščino in lepo krajino z reko Krko na čelu, kar nudi perspektivne možnosti za razvoj turizma.

Vinko Gradišar ob dveh vitrinah, na ogled je še osem panojev o zgodovini Gutenwerda.

Pobudnik razstave Vinko Gradišar je povedal, da so ga zgodbe o tej naselbini navduševale še kot otroka, kot večji pa je z navdušenjem spremljal potek arheoloških raziskav in zbiral vse informacije o Gutenwerdu. Ob prenovljeni cesti v Dobravi, ki je zanje zgodovinskega pomena, pa se mu je porodila misel, da z razstavo prikažejo življenje tega prostora v daljni preteklosti.

Za ogled razstave, na kateri je spregovoril tudi škcojanski župan Jože Kapler, udeležil pa se jo je tudi šentjernejski župan Radko Luzar (Otok leži na območju šentjernejske občine, a v škocjanski fari in zanj skrbi Škocjan) bo na ogled do 30. septembra. Za obisk se je treba dogovoriti.

Otvoritveno slovesnost, ki jo je vodil Matej Krmc, je popestril nastop otrok z Dobrave.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

