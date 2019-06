Plaketa občine trem jamarjem, Ljubi Sukovič in Jožetu Barbu

22.6.2019 | 15:00

Letošnji občinski nagrajenci (z desne) jamarji Anže Tomšič, Andrej Gašperič in Jože Tomšič, Ljuba Sukovič in Jože Barbo ter župan Andrej Kastelic. (Foto: M. Ž.)

Predsednik DV Mirna Peč Zvonko Papež na Festivalu mirnopšekih vin.

Novo gasilsko vozilo PGD Mirna Peč

Mirna Peč - V izjemnem ambientu Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so sinoči s slavnostno sejo obeležili praznik Občine Mirna Peč. Plaketo občine so prejeli jamarji Jože in Anže Tomšič ter Andrej Gašperič za njihov prispevek k raziskovanju, čiščenju in poznavanju mirnopeškega podzemnega sveta, Jože Barbo za veliko delo na področju razvoja turizma v občini in Ljuba Sukovič za več kot 42-letni sodelovanje z lokalno skupnostjo in delo na področju obveščanja javnosti o dogodkih v občini.

»Letošnje praznovanje ima še poseben navdih, saj praznujemo 20-letnico ustanovitve samostojne Občine Mirna Peč, Zagotovo je bila takratna skupna odločitev za samostojno občino pravilna,« je v svojem nagovoru zbranim poudaril župan Andrej Kastelic in se v nadaljevanju ozrl v preteklost, na pridobitve, ki so zaznamovale razvoj njihove lokalne skupnosti.

Med temi je med drugim izpostavil priključno cesto na avtocesto, industrijsko in gospodarsko cono, novo priključno cesta ob cerkvi sv. Kancijana, s katero so se zagotovili pogoji za ureditev trga in umestitev novega trgovskega centra, županija pa je uredila plato, izgradnjo nove osnovne šole z vrtcem in športno dvorano, posodobitev in izgradnjo vodovoda na severnem delu občine, izgradnjo vodovoda v sklopu projekta suhokranjskega vodovoda, postavitvijo obeležij Lojzetu Slaku in Tonetu Pavčku, ki so ju nagradili z odprtjem Doma Toneta Pavčka v Šentjuriju in še posebej z ureditvijo Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v stari stavbi šole, ki pa so ji novo življenje vdihnili še z ureditvijo dodatne ambulante družinske medicine in dodatnih prostorov za vrtec. Spomnil se je tudi na društva, ki »tvorijo hrbtenico celotnega družabnega dogajanja v kraju«.

Slavnostni dogodek, ki ga je povezovala Ljudmila Bajc, so s pesmimi obogatili Tamara Blatnik, Petra Jerič in Jernej Šuštaršič.

V nadaljevanju večera je sledil še tradicionalni že 12. Festival mirnopeških vin. Danes so praznovanje nadaljevali s 7. pohodom po Poti Slakove in Pavčkove mladosti, po 14. uri se bodo pred muzejem predstavili lokalni ponudniki in mirnopeška društva, ob 18. uri bo slavnostni prevzem novega gasilskega vozila PGD Mirna Peč s povorko in kulturnim programom, zvečer pa gasilska veselica s skupinama Mejaši in Fantje z vseh vetrov.

M. Ž.

